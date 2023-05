Tras los retrasos, cuándo estará a punto la Ruta 40 hasta el Aeropuerto

En diciembre de 2022, Vialidad Nacional inició las obras de reemplazo de losas de hormigón desde la rotonda del avión hasta el paso a nivel, metros antes de llegar al aeropuerto. Se estimaba que la obra tenga un plazo de 4 meses, pero se demoró, hoy el tránsito por el lugar es un caos y llegar al aeropuerto requiere de una demora extra.

Frente a esto, MDZ Radio dialogó con el Jefe del Cuarto Distrito Mendoza de Vialidad Nacional, Guillermo Amstutz, quien detalló que tras las complicaciones, se estima que la obra finalice en octubre.

"La obra de reparación en la carretera hacia el aeropuerto de Mendoza ha sufrido retrasos y ampliaciones de plazo debido a la complejidad del trabajo en hormigón y al alto tránsito de la zona. Se ha generado un desvío que causa molestias a los conductores, pero se espera que la obra esté completa en octubre o noviembre", remarcó Amstutz.

Además sostuvo que "hacer un trabajo de reparación en una zona con tan alto tránsito y en hormigón, no en asfalto, lleva periodos específicos, tanto para la demolición como también después para los fraguados". Amstutz admitió que al principio "costo encontrarle el ritmo a la obra, tal es así que hemos tenido que ampliar el plazo de terminación en 6 meses, pero ya ha tomado el ritmo que corresponde, estamos con más de casi un 20% mensual de ritmo de obra y en plena ejecución".

El Jefe del Cuarto Distrito Mendoza de Vialidad Nacional, explicó que actualmente presentan dificultades debido a que al comenzar el retorno entre el ferrocarril y la calle Constitución, hay un estrangulamiento en la zona del primero, debido a que no tiene calle colectora para transitar, por esta razón el desvío se debe hacer por la calle Álvarez Condarco. "Es un lío de aproximadamente un 1,5km, no hay una demora superior a 7, 8 minutos con respecto a lo que sería si hubiera estado habilitada la ruta con los semáforos y con la velocidad marcada que tienen las fotomultas. No incrementa en más de 10 minutos lo que sería el viaje convencional al aeropuerto", añadió.

"Esta obra tiene un periodo de tiempo por el cual no se puede transitar arriba en los hormigones. Las exigencias para estos últimos en esta ruta nacional son el doble de complicadas que para los urbanos en la ciudad. No estamos trabajando a campo abierto en una obra nueva, estamos realizando una reparación en una zona complicada. Planeamos terminarla aproximadamente octubre o noviembre, habilitarla completa, en un mes queda habilitada totalmente la mano desde la rotonda del avión hasta el aeropuerto", cerró.