Mujeres con oficios que buscan romper los estereotipos del mercado laboral

Una organización nacida en el 2020 en la localidad de San Francisco, provincia de Córdoba, logró que muchas mujeres de la zona pudiera capacitarse gratuitamente y tener una salida laboral en oficios no convencionales y que generalmente son vinculados únicamente a hombres.

Sandra Bulacio, una profesora de Letras de 53 años, fue quien dio el puntapié inicial para la creación de “Mujeres con oficios”, la asociación civil que hoy se expande en el territorio cordobés y busca replicarse en otras provincias.

“Todo empezó fortuitamente cuando buscaba en grupos de Facebook a alguien que me pudiera arreglar un camastro de madera. Consulté por alguien que tuviera conocimiento en carpintería, y me di que con que muchas mujeres me escribieron diciendo que se daban maña y otras que querían aprende el oficio. Cuando vi que eramos más de 200 mujeres con interés en capacitarnos, armamos primero un grupo de WhatsApp y de allí pasamos a Facebook, donde empezaron a incorporarse más mujeres de la zona”, relató Bulacio a MDZ.

Si bien el Gobierno de la provincia de Córdoba dicta talleres con salida laboral mediante el programa CEDER (Centro de Desarrollo Regional), la mayoría de sus alumnos son varones y las mujeres sentían una limitación a la hora de acceder a esas capacitaciones. Por eso se propusieron crear un espacio donde la enseñanza fuese sólo dirigida a ellas.

La primera capacitación que brindaron fue de albañilería. Crédito: Facebook Mujeres con Oficios

“Culturalmente también ocurre que fuimos criadas con determinantes sociales o con una socialización diferenciada que va desde los colores que podíamos vestir o los juguetes con los que podíamos jugar. Por eso, muchas veces nos autolimitamos a la hora de hacer cursos o determinadas tareas que siempre fueron asociadas a hombres”, enfatizó Bulacio. Con el fin de romper esos estereotipos, comenzaron a organizar su primera capacitación que se hizo en el 2020 y fue sobre albañilería. Por eso buscaron a una persona idónea y voluntaria, que donara su tiempo para que el taller fuese gratuito para las asistentes.

Luego, con el inicio de la pandemia por el covid-19 y el aislamiento social, comenzaron a hacer reuniones y cursos de manera virtual. “Nos capacitamos con una chica que era de Colombia, que nos dictó nociones de carpintería, como construir repisas con madera blanda que tuviéramos en el hogar, y que nos permitiera una salida laboral rápida”, detalló.

Ya para el segundo año se propusieron como meta, además de las capacitaciones, lograr insertarse en el mercado laboral. “Por eso comenzamos a hacer nexos con empresas, contratistas, gremios, o la municipalidad, por ejemplo. Por entonces, nos encontrábamos con la falta de corresponsabilidad en las tareas del hogar. Las chicas ya no salían a limpiar casas o a cuidar niños un par de horas al día, sino que eran contratadas para cumplir una jornada laboral completa lo cual requería otra organización familiar. Quienes trabajaban en obras, pinturería o colocación de membranas se veían en un horario desde las 7 a las 15 horas”, graficó la titular de la asociación civil de “Mujeres con oficios”. Por eso ahora también dictan charlas sobre esa problemática.

También señaló que en los últimos años, la igualdad de género en tareas que no eran convencionales para mujeres hoy empezaron a serlo. “Los contratistas de la zona nos piden a nosotras que recomendemos a mujeres que hayan hecho nuestros cursos. Nos estamos convirtiendo casi en una bolsa del trabajo”, aseguró.

Los oficios y la autonomía económica

Más de 1.500 personas se capacitaron a través de “Mujeres con oficios” y entre ellas formaron una red donde se pasan información sobre búsquedas laborales, organizan cursos y generan pasantías rentadas. “Nos seguimos formando; esto no tiene límites y lo que nos importa es la autonomía económica de las mujeres, en especial de aquellas que viven situación de violencia de género”, explicó Bulacio.

En ese sentido, contó que ella misma fue víctima de este flagelo que la hizo faltar a la escuela donde dicta clases por los golpes que recibió de una pareja. “Yo no estaba casada con él y tenía trabajo, así que me fue fácil ponerle una restricción y no volverlo a ver. Pero muchas mujeres no están en esa situación. Por eso decimos que la autonomía económica que te da una salida laboral, salva y empodera”, aseguró.

Por eso, en el 2022 profundizaron su objetivo de inserción laboral y sumaron 38 nuevos cursos como manejo de retroexcavadoras. manejo de tractores, colocación de piso flotante, entre otros. Y este año, se propusieron la expansión: “que más provincias nos conozcan para que esta modalidad se pueda aplicar en otros lados, porque es un movimiento muy fuerte el que intenta sacar los estereotipos laborales en todo el mundo”, señaló Bulacio.

Recientemente, tuvo amplia difusión en los medios locales la nueva capacitación en "Técnica Básica para personal operativo femenino de Gomerías y Centros de Serivicio" para el cual la asociación civil hizo un convenio con otra organización: Mujeres y Caucho. También se realizarán en mayo cursos de colocación de cerámicos, colocación de piso flotante y empapelado.

Recientemente recibieron del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de Córdoba una donación de herramientas de trabajo como una hormigonera, una cortadora de cerámicos, taladros, cascos y guantes. “Las chicas arman cuadrillas y le damos esas herramientas en comodato para que puedan tener su salida laboral”, comentó.

Por último, Bulacio anunció que este lunes 1 de mayo se inaugurará un lavadero de autos en San Francisco atendido sólo por mujeres que hicieron su capacitación y que conformaron una cooperativa de trabajo que dará sustento a seis familias locales.