Alerta por un reto viral que incita a niños a desaparecer por dos días

Promover el diálogo amoroso entre padres y hijos; lograr que ellos se expresen y logren canalizar sus inquietudes. Atender a sus necesidades emocionales y vinculares, colaborar al desarrollo de su autoconfianza y transmitirles seguridad. Marcar límites desde el afecto y sobre todo, evitar exponerlos a contenidos no aptos. La demanda de los tiempos que corren en materia de crianza son numerosas y requieren de padres, madres y cuidadores dispuestos a fortalecer la personalidad de niños y niñas desde el acompañamiento permanente. El uso de las nuevas tecnologías, aplicaciones y redes sociales junto a la exposición a las pantallas (tablet, PC y celulares) forman parte casi innegable de la cotidianeidad de miles de familias.

Un peligroso reto que en la última semana se hizo viral a través de TikTok y que se difunde para instar a niños, niñas y adolescentes a desaparecer de su hogar por 48 horas, ha generado preocupación entre la familias, no solo por las situaciones riesgosas a las que puede exponer a quienes participen, sino por las complicaciones de tipo familiar y la desesperación que podría traer aparejado el hecho de que un integrante desaparezca en el actual contexto de inseguridad.

Con el objetivo de reforzar las herramientas con las que deben contar padres y madres en el marco de la crianza de los hijos, los especialistas en psicopedagogía compartieron su aporte. Destacaron la importancia del diálogo familiar y mencionaron la necesidad de construir lazos con los hijos/as desde el afecto, la comprensión y la escucha. Pero además advirtieron que es clave ayudarles a reforzar su seguridad para aprender a decir "no" y desestimar retos y/o actividades que pongan el peligro su integridad y la de su entorno.

Alejandro Castro Santander es psicopedagogo y desde hace años ha puesto el acento en la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes al uso incorrecto de dispositivos electrónicos. Detalló que los retos virales muchas veces representan un riesgo a la integridad de los jóvenes participantes.

"Los retos pueden ser sociales, solidarios y peligrosos. En general, los niños y niñas que están en la etapa de terminar la primaria y comenzar la escuela secundaria son los que en general resultan más afectados por este tipo de retos", indicó el investigador que desde hace año viene siguiendo y desarrollando contenidos relativos al abordaje que necesitan las temáticas ligadas al lenguaje social de las generaciones interactivas, Recordó retos anteriores que se hicieron virales y que fueron tan nocivos que llegaron a poner en riesgo la vida de quienes participaban. El conocido como "la ballena azul" es uno de los más graves que han existido en este sentido.

La advertencia sobre este reto también se ha difundido a través de las redes sociales.

Desde el punto de vista de la psicopedagoga Mónica Coronado, una de las pautas que las familias no pueden pasar por alto en este sentido, tiene que ver con "no dejar acceder a los niños y niñas a las redes sociales ni a los dispositivos sin la debida supervisión". Su consejo no es dado al azar, puesto que entre el rango de edad al que TikTok tiene más llegada es el que incluye a niños y niñas de entre 9 y 12 años. Coronado aclaró en este sentido que en realidad a esa edad los niños y niñas no tienen un uso privado de sus consumos culturales como sí puede suceder en otras etapas de la vida. "A esa edad el consumo cultural no es privado; los padres y madres tienen la obligación de saber qué es lo que está viendo su hijo/a y a qué cosas puede estar siendo expuesto/a", advirtió la profesional.

Lo cierto es que la etapa de la pubertad y los primeros años de la adolescencia conllevan a numerosos cambios y con ello muchas veces se ponen en juego aspectos profundos, relacionados con la autopercepción, la seguridad en sí mismo/a y la autoestima. "Muchas veces, los niños y niñas para sentirse integrados al grupo de amigos se suman a este tipo de desafíos. Lo que en realidad hay que trabajar en familia es estimularles el pensamiento crítico, fortalecer la reflexión sobre estos temas y colaborar con ellos/as para que sean personas con asertividad, es decir, que sean capaces de diferenciar y visualizar las distintas consecuencias que pueden tener este tipo de retos, no solo para ellos/as, sino para sus personas conocidas y desconocidas", explicó Castro Santander.

Aprender a decir "no"

En el mismo sentido, Coronado deslizó que es fundamental evitar que los niños y niñas corran riesgos innecesarios. De igual modo, son ellos quienes además deben aprender a decir que "no" frente a situaciones que consideran inadecuadas, que no se sienten a gusto o que pueden ponerlos en riesgo. "Es muy importante ayudar a los chicos a afirmar su identidad, a fortalecer su personalidad y a tomar el riesgo de no tener que agradar a todos para ser aceptados", aconsejó Coronado y opinó que el actual desafío que ha sido motivo de polémica "es muy peligroso y pone en riesgo a todo el entorno de niño o niña afectado". Es fundamental que los padres supervisen los contenidos que consumen sus hijos e hijas.

Para las mamás consultadas sobre el tema, una de las pautas clave para evitar que sus hijos e hijas se alejen de este tipo de propuestas virtuales está basada justamente en el diálogo y la reflexión permanente. "Yo estoy tranquila con ese tema porque sé que mis hijas nunca se sumarían a ese tipo de retos. Con mucha paciencia y acompañamiento hemos logrado que ellas mismas puedan discernir que eso es algo muy malo y que se debe desalentar. Pero la realidad es que esto se logra a través del tiempo, porque ser padres y madres es un trabajo para toda la vida", confió Eugenia (39), mamá de una niña de 13 años y una adolescente de 16.

Por su parte, Noelia (48), destacó que si bien sus hijos de 13 y 9 años respectivamente tienen su tablet, ella se ha asegurado de que no tengan acceso a redes sociales. "Pero además de eso, siempre charlamos sobre las nuevas tecnologías y las redes sociales para darles las pautas de que esto forma parte de nuestra vida diaria, pero que es fundamental aprender a discernir", compartió esta mamá.