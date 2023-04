Quiénes cobran sus beneficios tras la Semana Santa

Con los feriados de la Semana Santa, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó su calendario de pagos. Por este motivo, quienes debían cobrar los días jueves y viernes, lo harán durante la semana siguiente.

Dado que la Anses no realiza pagos en los días no laborables, a los beneficiarios que coincidían con el Jueves y el Viernes Santo para recibir sus haberes o depósito de beneficio social se les postergó el pago. Los que perciben la Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez, Vejez o por ser Madre de 7 hijos o más, que tendrían que haberlo hecho el 6 y 7 de abril, lo harán a partir del lunes 10.

Los jubilados y pensionados que no superen la mínima y beneficiarios de AUH y AFH

Además, se vieron modificados los calendarios de pago para jubilados y pensionados que perciben haberes que no superan el mínimo, y los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH). En estos casos, que las fechas de pago suelen iniciar el 8 de cada mes, esta vez se iniciará el 12 de abril.

Los beneficiarios de PNC por Invalidez, Vejez o por ser Madre de 7 hijos o más, comenzaron a cobrar el 3 de abril por orden según la terminación del DNI. Con esta modificación, los pagos interrumpidos los días 6 y 7 de abril se reanudarán el lunes 10:

DNI terminado en 6 y 7: 10 de abril

DNI terminado en 8 y 9: 11 de abril

Con el inicio de pagos del 12 de abril para jubilados y pensionados que no superan el mínimo y beneficiarios de la AUH y AFH, el calendario quedó de la siguiente manera: