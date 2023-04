Un mendocino se postuló para entrar a Gran Hermano y se hizo viral por un tatuaje

Durante los últimos días, tanto Instagram como TikTok se vio plagado de videos de usuarios que se promocionan para participar en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Gran Hermano tuvo un rotundo éxito y varios mendocinos colgaron sus videos para que la producción los llame a participar.

Sin embargo, sorprendió un video viral de Instagram donde un mendocino cuenta, casi como todos y hasta con un tono irónico, su historia de vida y comentó sobre su tatuaje. "Hola, soy Tomás Sáenz, tengo 24 años, tengo papá, mamá y tres hermanas", comenzó diciendo el joven.

Y agregó: "Desde que soy chico tengo el sueño de entrar en Gran Hermano. Una vez le dije a mi papá 'viejo, quiero entrar a Gran Hermano' y él me decía que cuando tenga 18 iba a entrar. Soy una persona extrovertida, me gusta la exclusividad y por eso es que decidí tatuarme para ser único y me puse mi nombre y apellido".

Lo novedoso del video, que rápidamente consiguió miles de reproducciones, es el momento en el que mostró su tatuaje, ya que no es cotidiano ver gente que se tatúe su propio nombre y apellido en alguna parte del cuerpo. De hecho, hay hombres y mujeres que se escriben con tinta imborrable el nombre de sus parejas, sus hijos o familiares, pero algo así es poco usual. El video puede verse en este link.

Entre otras cosas, el mendocino contó que trabaja en la heladería de su familia y le gustaría ir a la TV para poder hacer conocido ese proyecto. Por último, dijo que estuvo algunos años viajando por España y que probó estudiando 8 carreras diferentes, aunque no logró continuar con ninguna de ellas.