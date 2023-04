Ultimátum judicial al Gobierno de Córdoba para sanear el lago San Roque

El Gobierno de la provincia de Córdoba deberá presentar en los próximos 60 días un “Plan de Saneamiento y de Desarrollo Sostenible”, para dar cumplimiento a una cautelar que dictaminó el pasado 30 de marzo, la Cámara Contenciosa Administrativa de Tercera Nominación.

La medida judicial se tomó en el marco de un amparo ambiental que presentó Fundeps, una organización sin fines de lucro que trabaja para que se garanticen los derechos humanos, en el mes de noviembre pasado en base a un estudio que realizó sobre el estado de contaminación del lago San Roque. En su presentación ante la Justicia, solicitó que “se tomen medidas urgentes y definitivas” en torno a la grave situación que atraviesa el embalse en toda su cuenca.

En ese contexto, el 12 de diciembre del año pasado, la Cámara citó a todas las partes demandadas -los municipios y comunas que conforman la cuenca y la Provincia de Córdoba), y se expidió sobre “la delicada situación” en la que se encuentra el lago, del cual señaló que su “degradación proviene de larga data; agravándose año a año, con picos de contaminación en los periodos estivales (efecto de las altas temperaturas y escasez de precipitaciones, entre otras causas)”.

Asimismo, recordó la gravedad de la situación teniendo en cuenta que dicho lago “abastece a gran parte de la población” de agua que luego es potabilizada para llega a miles de hogares de la ciudad de Córdoba Capital.

Ante ello, la Justicia emplazó al Gobierno de Córdoba para que en el plazo de 15 días hábiles judiciales informen, entre otras cuestiones, si se encuentra vigente y en funcionamiento el Comité de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del lago San Roque, si existe un plan de saneamiento, un Plan Estratégico de Obras de Saneamiento Cloacal en la zona y además, solicitó al Poder Legislativo de la Provincia que informe si existen proyectos de ley relacionados al saneamiento de la Cuenca del embalse.

Tras las respuestas que recibió por parte de la Provincia, la Justicia resolvió ahora el amparo en forma parcial al establecerse que no se encuentra en funcionamiento el “Comité de Desarrollo Sostenible de la Cuenca del lago San Roque”, creado por Ley N°7773, y considerar que “tampoco existe un Plan de Saneamiento, sino que las distintas reparticiones adoptan medidas aisladas”.

En su resolución, la Justicia evaluó que “la remediación de la cuenca no es posible sin un plan que, con base en el diagnóstico de la situación actual, defina medios y mecanismos para lograr el saneamiento y manejo sostenible”.

Y, al estar en juego intereses colectivos, ordenó a la Provincia de Córdoba que en el plazo de 60 días hábiles confeccione un “Plan de de Saneamiento del lago San Roque y de Desarrollo Sostenible”.

El mismo tendrá como objetivo principal el saneamiento del embalse asociado al desarrollo sostenible de su cuenca, y deberá contener, entre diversos requisitos: acciones tendientes a alcanzar el objetivo, con expresa mención sobre la prevención de incendios, y el impacto de actividades antrópicas en la cuenca; definición de metas; metodología del trabajo; plazos con hitos descriptos en etapas parciales determinando tiempos y medidas; planteo de distintas alternativas para la solución de los problemas identificados y sus posibles causas; definición de medidas de mitigación y remediación y de un sistemas de Auditorías; entre otros.

El Plan deberá ser elaborado, en forma conjunta, por la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Servicios Públicos, la Secretaría de Ambiente, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, con la especial participación en dicha tarea del INA-CIRSA.

Antecedente en materia ambiental

Consultada por MDZ, la representante de Fundeps, María Laura Carrizo, mostró su conformidad a la medida judicial, aún cuando su resolución del amparo fue parcial. “Creemos que se trata de un antecedente en materia ambiental muy importante para Córdoba. La sentencia fue dictada en un momento oportuno y estamos esperanzados que el proceso siga su curso y pronto tengamos una solución adecuada para la cuenca del lago San Roque”.

Carrizo aclaró además que la parcialidad del fallo se debe a que se solicitaban otras medidas que, si bien no fueron rechazadas, aún no se le dieron curso. Entre ellas, enumeró: suspender el otorgamiento de cualquier autorización vinculada con el vertido de líquidos cloacales o industriales al lago; suspender aprobaciones de proyectos públicos o privados que no tengan medidas adecuadas de higiene y saneamiento; suspender las obras de infraestructura de carácter público o privado que impliquen algún impacto de carácter negativo en la cuenca; y que se diseñe un plan de comunicación de riesgo de carácter transitorio.

“Hay que destacar que Cámara no rechazó el resto de nuestras pretensiones, sino que nos dice que serán evaluadas en su oportunidad, una vez que la Provincia cumplimente con lo que se ordena, que es la presentación de este proyecto de saneamiento y desarrollo sostenible del lago San Roque”, aclaró la integrante de Fundeps.

Además, Carrizo señaló que “el objeto final de la demanda es proceder a la urgente recomposición y remediación mediante la implementación de una gestión ambiental e integral conjunta. Para tal fin, es que pedimos la formación de un comité de cuenca. Creemos que esa es la mejor herramienta, para que se encargue tanto del monitoreo, control de sanciones, diseño de políticas públicas y demás. Y que, al mismo tiempo, garantiza la participación ciudadana y el acceso a la información”.

La respuesta del Gobierno de la Provincia

Ante la medida cautelar dictada por la Cámara Contenciosa Administrativa de Tercera Nominación de Córdoba desde el Ministerio de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba se dio a conocer que se encuentra en ejecución el “Plan estratégico integral de saneamiento del Río Suquía”, el cual comprende también el saneamiento de la cuenca del lago San Roque, por un total de más de US$332 millones, que incluye obras a finalizar en este año 2023.

En particular, para este lago, fuentes del mencionado ministerio informaron: “Se están ejecutando en la Cuenca Media 18 mil metros de cloaca máxima, seis estaciones de bombeo, 161 bocas de registro, 26 bocas de acceso, ocho cámaras de desagües, 10 válvulas de aire y una nueva estación depuradora de aguas residuales por un total de US$24,2 millones; en la Cuenca Oeste 6.300 metros de cloaca máxima, una estación de bombeo, 73 bocas de registro, cuatro cámaras de desagües, cuatro válvulas de aire y una nueva estación depuradora de aguas residuales por un total de US$8,8 millones; y en la Cuenca Sur una colectora troncal que va desde Cuesta Blanca hasta Villa Carlos Paz por US$11,8 millones. Todo lo cual totaliza unos US$45 millones (unos $9.000 millones) de inversión en saneamiento cloacal”.

Según se indicó en un informe que difundieron a la prensa, “con toda estas obras finalizadas, restará posteriormente la ejecución de las redes domiciliarias por parte de cada municipio” lindante a la cuenca del espejo de agua. El amparo busca la urgente recomposición y remediación del lago San Roque. Foto: Fernando Villa.

Sobre un Plan estratégico de obras de saneamiento cloacal en la provincia, se destacó que entre los años 2016 y 2019 se ejecutaron nueve obras de saneamiento que contaron con 43 kilómetros de cañería y 6 plantas de tratamiento, que beneficiaron a 387.546 habitantes de siete localidades por un monto de inversión de US$27.762.298. Mientras que entre el período 202O y 2022 se llevaron adelante 15 obras compuestas por 96 kilómetros de cañería y 11 plantas de tratamiento, para optimizar la calidad de vida de 1.953.579 vecinos de 12 localidades por un monto de US$284.079.827.

“Actualmente se están ejecutando un total de 35 obras por US$153.896.726, que permitirán construir 15 plantas de tratamiento e instalar 294 kilómetros de cañería para 882.468 habitantes de 31 localidades. Comprendiendo el plan en su totalidad una inversión de US$519 millones en el período 2016-2023”, afirmaron desde el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia.

Ante esta información, Fundeps precisó que dichos datos ya habían sido presentados ante la Justicia en el mes de diciembre. “En este fallo, la Cámara le dice a la Provincia que esa información no es suficiente, porque considera que las medidas que se vienen llevando adelante son aisladas y no alcanzan. Por eso pide en esta cautelar un verdadero Plan de Saneamiento, con detalle de información, objetivos y metas a corto y mediano plazo, con los recursos y presupuestos necesarios, monitoreo y propuestas para mitigar el daño”, describió Carrizo.