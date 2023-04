Los nombres de bandas de rock menos pensados

¿Nunca te pasó eso? A mí sí. No siempre, pero a veces hubo bandas que sin escucharlas, lo primero que me llamó la atención fue su nombre. Por tirar tres ejemplos, se me vienen a la mente en diferentes edades, Los Abuelos de la Nada de preadolescente, No te va a Gustar en mis treinta o El Mato a un policía Motorizado a mis treintilargos. De afuera, los Red Hot Chili Peppers o Yo la tengo (una banda americana con nombre en español llama mucho la atención).

Hablando de nombres que salen así nomás o en chiste, a mí me pasó de poner un nombre en joda que quedó. Laburaba en publicidad y era uno de mis primeros trabajos asignados como redactor. La agencia donde trabajaba tenía la marca de Canal 9, que en ese momento y no me preguntes por qué, no se podía llamar más así y necesitaba un cambio de nombre y de imagen. Primero había que ir con un nombre. Esa semana con diecinueve años estaba muy manija escuchando a Los Piojos y en especial con su último disco llamado ¨Azul¨. Lo escuchaba todo el tiempo. A tal punto que en joda puse ¨Azul¨ en mi lista de veinte opciones para el nuevo canal. Mi jefe de ese momento me pidió que le explique el porqué de cada opción y cuando le dije que Azul era porque estaba escuchando como loco ¨el nuevo de los Piojos¨ me lo hizo borrar.

Azul Televisión.

Foto: DV.

Lo borré, pero por esas cosas de la vida, el documento en Word que le llegó al cliente contenía ¨Azul¨ y obviamente aprobaron ese nombre. Al enterarnos de la noticia del nombre ganador, mi jefe que también era amigo, me miró entre enojado, tentado y asombrado y no dijo nada de la procedencia del nombre. Y luego de semanas y semanas haciendo logos y tipografías con el nombre y hacer un mega lanzamiento del nuevo canal de Romay, salió Azul Televisión, una joda que quedó. Y así le fue al nuevo canal. Fueron sus peores tres años hasta que lo compró Hadad. Y lo primero que hizo fue destruir el nombre Azul y volver con Canal 9. Lindo antihit metí ahí.

Azul de Los Piojos. Un chiste que quedó. Foto: DV.

Seguro que el tema de pensar un nombre te pasó en el colegio, en la facultad, en el trabajo o en la vida misma, ya sea para una nueva mascota, un hijo o hija, un proyecto o emprendimiento, un equipo de fútbol o de cualquier deporte, un curso de egresados o mismo una banda musical. Y seguramente como yo, salvo el ejemplo de Azul, le diste mil vueltas al tema, hiciste lista preliminar de nombres, los discutiste a morir ya sea con amigos, con compañeros de trabajo, tu pareja o con tu otro yo.

Bueno, estos no son esos casos:

Faith No More: La banda americana que fusiona rock, pop, rap, funk y metal de los años 90 y responsable de tres temas que me encantan, dos son covers y lentos (Easy y I started a Joke), siempre me cayó muy bien su look y actitud, en especial la de su líder Mike Patton. Y siempre me llamó la atención su nombre. Si bien tuvieron nombres previos, cuando tuvieron la banda de integrantes final y aún no despegaban, le apostaron sus últimos ahorros a un caballo de carrera llamado FAITH NO MORE. El caballo ganó y se cambiaron el nombre automáticamente mientras cobraban en ventanilla unos cuantos dólares para invertir en instrumentos, horas de grabación y supongo que mucha joda.

Led Zeppelin: La leyenda del nombre esta banda legendaria de los años 70 liderada por Robert Plant y Jimmy Page, fue una joda que quedó, literal. Parece que estaban de tragos en Londres con Keith Moon, uno de los seres más locos y hermosos del rock y baterista de The Who. Cuando Plant y compañía le contaron del proyecto que estaban arrancando para armar una banda, Moon les digo que iban a ser un fracaso y caerían igual que un dirigible de plomo (¨like a lead zeppelin¨). Le borraron la A y quedó Led Zeppelin y pucha que siempre se mantuvo firme allá arriba.

Led Zeppelin y el loco Keith Moon en estado de ebriedad, su estado

favorito. Foto: DV.

Soda Stereo: Hoy es uno de los nombres más comunes y es parte de nuestra vida. Es casi como el sobrenombre de un amigo. Pero si viajamos en el tiempo hacia 1982 este nombre no existía y el trio comandado por Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti podría haberse llamado Taras Bulba, Los Pelitos, Aerosol, Side-Car, Extra o Rockefort. De hecho estuvieron a punto de salir con el nombre de Los Estereotipos, un nombre horrible pero que es una previa a Soda Stereo. Con el diario del lunes nadie se imagina a una multitud cantando en vivo Oh soy de Los Pelitos, es un sentimiento, no puedo parar. O el clásico Ohhh vamos Rockefort, Rockefort, Rockefort vamos Rockefort. Y si hubieran salido como Los Estereotipos, con esos pelos la prensa y los rockeros los hubieran insultado más de lo que lo hicieron al comienzo.

Con Los Estereotipos es como que se la dejaban picando en el área. Zeta y Gustavo estudiaban publicidad y estaban haciendo con los nombres de su future banda lo mismo que le pedían en la carrera: pensar ideas a modo de brainstorming. El filtro lo ponía Charly Alberti quien era el que recibía todos estos nombres y como él estaba más fresco y no le convencía ninguno propuso junto a sus compañeros comenzar a mixear ideas. Y de ahí finalmente nació Soda Stereo. El mató a un policía motorizado: Lo primero que a mí me llamó la atención de una de mis bandas favoritas fue su nombre: El Mató a un Policía Motorizado, que me enteré en una nota que fue sacado sin pensarlo mucho, de un diálogo de una película de fines de los 80 llamada R.O.T.O.R., que debe estar en algún ranking de las películas más truchas.

Fue como una joda que quedó. Y en La Plata tuvieron problemas cuando la policía los paró en más de una oportunidad por portación de nombre. Hasta donde yo he podido ver y sé, la policía es mala en todas partes, justificó hace poco Santiago en una entrevista que le hicieron con respecto al nombre de la banda. Tampoco pudieron tocar en el Luna Park ya que la iglesia es dueña del antro y aún no aprobaron su nombre para que puedan hacer un show. El chiste siguió cuando se pusieron nombres

de fantasía, y así nacieron Santiago Motorizado, en bajo y voz; Doctora Muerte, en batería; Pantro Puto, en guitarra; Niño Elefante, también en guitarra; y Chatrán Chatrán, en teclados

Virus: Otro chiste que quedó. A comienzos de los años 80 en La Plata, se estaba armando una nueva banda influenciada por la new wave que contaba con tres hermanos, Julio, Marcelo y Federico Moura. ¿Por qué Virus? Un nombre que hoy huele a clásico pero que si lo pensás es medio raro. No hubo listado ni mucha vuelta. Según Marcelo Moura ¨Virus era cómo llamábamos a mi hermano Julio que siempre estaba engripado¨. Primero se llamaron Virus y Los Antibióticos y les gustó el nombre ya que lo fundamentaron como una especie de contagio imparable entre la gente. Algo que sucedió con el tiempo gracias a la catarata de hits que dejaron en nuestro soundtrack de nuestras vidas.

Blur: Para aquel que le guste el escritor Salinger y le guste Blur, le encantará saber que al comienzo esta banda se llamaba Seymour en honor al hermano del protagonista de ¨El guardián entre el centeno¨ su obra maestra que contaba la vida del adolescente Houlder Caulfield. En otro libro notamos que tuvo muchos hermanos y su hermano mayor llamado Seymour, había sido el mayor y más espiritual, aunque tendría una espiritualidad tan fuerte que terminaría quitándose la vida. Cuestión que el grupo de Damon Albarn estaba chocho empezando una carrera musical con este nombre tan culto pero antes de grabar su primer disco, alguien de la discográfica o el manager les pidió que cambien el nombre, que ese no la iba a pegar. Supongo que en un brainstorming desesperado y desganado tiraron varios nombres al azar hasta que quedó Blur. Que más allá de mi amor por Salinger, como nombre es mucho mejor que Seymour. Blur señalando el libro de dónde venía su primer nombre. Foto: DV.

Green Day: Me acabo de enterar de que Green Day antes se llamaba Sweet Children. De hecho llegaron a grabar algunos demos que se pueden escuchar en internet si buscás Sweet Children Demos. ¿Le habría ido tan bien con ese nombre? Quien sabe, seguramente que sí. Cuestión que en su zona había otra banda parecida llamada Sweet Baby y a último momento decidieron cambiarse a Green Day, que era el nombre de una canción de ellos. A veces los nombres salen así de rápido y a veces podés estar meses y meses tirando miles sin ponerte de acuerdo con el resto. ¿Y qué significa Green Day? Se lo llama a ese día ideal para

fumar marihuana. La canción la podés escuchar en su primer disco de estudio 39/Smooth, grabado allá por 1990, cuatro años antes de pegarla mundialmente con su tercer y gran disco ya de culto ¨Dookie¨.

Daft Punk: Este nombre que hoy suena tan cool, tiene una historia muy buena. Al principio se llamaban ¨Darlin¨ y recibieron una crítica de ese nombre tan dolorosa que tomaron parte de ese insulto para crear un nuevo nombre que haría a este dúo francés muy famosos. ¿Cuál fue la frase que les dolió tanto para cambiar un nombre? De un periodista bastante famoso que al escucharlos escribió que su sonido, bastante original para esa época, era un estilo ¨daft punky trash¨, una tonta basura punky. Un nombre nacido de una crítica a su nombre original. Foto: DV.

Radiohead: Uno piensa en Radiohead y todo es una genialidad y su música es al menos para mí de otro planeta. Hasta su nombre parece sacado de la misma manera que piensan y componen un tema. Pero la realidad es mucho más simple. Que la banda inglesa liderada por Thom Yorke se llame de esta manera es parte gracias a David Byrne y también a Chico Buarque. Si vamos al nombre en sí, los Radiohead usaron directamente el tema Radio Head de la banda de Byrne, Talking Heads, del disco True Stories del año 86. Además de la admiración en común, estas dos bandas coinciden en la creatividad y en la experimentación en cada disco grabado. Cada uno con un sonido bien único y diferenciado, Radiohead es mucho más que el nombre de un tema de Talking Heads, es una especie de sobrino que continúa con este tipo de bandas que si bien cuestan entrar, una vez adentro no querés salir más. ¿Y el brasilero Chico Buarque qué tiene que ver? Ni Yorke debe saber que el verdadero nombre viene de una canción suya llamada Radio Cabeça, escuchada en su momento por el ecléctico Byrne. Algo parecido viene del nombre de los Rolling Stones, que simplemente lo sacó Brian Jones de una canción llamada ¨Rollin Stones¨ de Muddy Waters, uno de sus ídolos bluseros. Solo le agregaron una G a Rollin. Radiohead, un tema de David Byrne. Foto: DV.

Viejas Locas: El nombre fue creado en chiste entre tres amigos en un colegio secundario de Villa Lugano, seguramente en algún recreo a fines de los años 80. El nombre de la banda fue una joda hacia el cantante de ese momento, un tal Mauro Bonone, que era su apodo. Ni siquiera estaba Cristian ¨Pity¨ Alvarez en esa época. Eran tres pibes adolescentes fanas de los Stones y en algún momento buscando más integrantes se cruzaron con el Pity, que empezaba a tocar la guitarra y era fan de los Rolling. Durante dos años la banda arrancó a tocar en pequeños lugares hasta que un día los fundadores decidieron dedicarse a otras cosas y quedó el Pity que ya venía liderando y escribiendo los temas se hizo cargo solo, convocó a nuevos integrantes y el resto fue historia.

¿Divididos? Las Pelotas: Será mito o realidad pero la historia de estos dos nombres se da cuando se muere Luca y el grupo se separó en dos bandos. La primera se llamó Divididos. El resto no quedó muy feliz con ese nombre y se dice que su respuesta fue una especie de declaración. De decirle a los fans que la banda no estaba dividida. Simplemente se había terminado porque sin Prodan no había Sumo. Entonces de ahí se dice que vino Las Pelotas, y alguno junto los dos nombres y el resto es historia. O mito. Divididos, Las Pelotas. Foto: DV.

Para otra nota, prometo nombres de bandas con grandes historias detrás.

¡Hasta la próxima!

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"