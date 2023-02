Una que silbemos todos

Aprendí a silbar a eso de los nueve años. Recuerdo que me dijeron en el recreo largo de las 10:30: ¨Es una papa. Solo tenés que unir los labios y soplar. Practicá mucho que sale solo¨. A las dos semanas estaba silbando en la calle, en el auto y en mí cuarto ¨Piano Song¨ de Billy Joel, que sonaba todo el tiempo en mi casa. Si bien no tiene silbido, tiene armónica, que a veces se suele reemplazar con un buen silbido. ¿Te acordás de este temazo, no?

Años más tarde, cuando empecé a ir a la cancha y a recitales, quise aprender a chiflar, que es como hacer un máster en silbido. Pero no pude. Después de intentarlo varias veces, quizás no las suficientes, asumí el fracaso de no poder unir dos o cuatro dedos a mis labios. Me tuve que conformar con el sonido de los labios, y usar el silbido para canciones y también para chiflidos casi silenciosos.

El chiflido. Un máster en silbido.

Hoy me gusta tanto silbar como cantar. Siento que silbo mejor de lo que canto y cien veces mejor de lo que trato de tocar la guitarra. Soy bastante pesado, de esos que silban demasiado sin darme cuenta en diferentes ámbitos como el laburo, el tren o en el auto acompañado de otros. Silbar es fácil y hace bien. Y si sos entonado, debería ser un pequeñísimo talento. Y que cuando te pregunten si tocás algún instrumento puedas decir sin sentir vergüenza, que silbás muy bien.

No lo googlé, pero si lo hago, seguramente encuentre algún estudio de alguna ciudad de Estados Unidos como Connecticut, que comprueba que después de una prueba de una semana de pedirle a un grupo de hombres y mujeres que se pongan a silbar, los resultados finales da que la gente se siente un poco más feliz.

Lo que sí googlé y encontré es un festival de silbidos medio bizarro que se hace en California. O se hizo hasta que llegó la pandemia. Se llama en español Los Maestros de silbidos musicales (The Master of Musical Whistling) un concurso donde participaron en la última edición sesenta silbadores de once países diferentes. La última la ganó una japonesa que debe silbar como las diosas. Si te da curiosidad hace click aqui entrá y mirá a gente que silba en serio. Al cuarto video puede que ver silbadores tan profesionales te cause el efecto contrario a sentirte en paz.

Lo que no encontré y sería un flash, es un festival para ir y silbar temones que tengan silbidos. Si es un domingo mejor para pelearle a la caída del sol dominguera. Si ese festival se arma hay algunos temas que no pueden faltar. Para arrancar el himno de la felicidad que es ese tema de los años 80 que todos hemos silbado y que por algo se llama ¨Dont worry, be happy¨ Una canción ¨capaz de calmar la llegada de cualquier huracán¨ como dice un comentario de este video que te llevará seguramente a la infancia.

También hay silbidos muy íntimos y melancólicos como el que recuerdo de chico de ¨Jelaus Guy¨ de Lennon, uno de los mejores silbidos para imitar y practicar. Los Beatles también silbaron al final de ¨Two of us¨, ese hermoso tema que comienza en el disco Let It Be, compuesto de Paul para Linda. Los Beatles armoniosos hasta en los silbidos.

Hay músicos que son fanáticos del silbido y a pesar de no tener hits, tienen que estar en este festival. Uno es Andrew Bird, que tiene hasta apellido que entiendo que es artístico, ya que me parece demasiada coincidencia tener un apellido llamado Pájaro y destacarte por silbar en el 99 por ciento de tus temas. “El único momento en el que no silbo es cuando como” dice el manija de

Andrew que te recomiendo buscar y escucharlo. El cantante de Folk que se distingue por sus silbidos, Andrew Bird.

Otro que le gusta silbar de vez en cuando y habría que invitarlo es a Axl Rose. En su discografía tiene cuatro temas con silbidos. que es un número considerable para decir que es fanático del silbido. Su clásico ¨Patience¨ no sería el mismo sin ese comienzo, el momento más calmo en la personalidad conflictiva y agresiva del gran Axl. Otro infaltable sería ¨Wind of change¨ de Scorpions, un gran hit de comienzos de los años noventa que los hizo bien populares a esta banda alemana.

Cuenta la leyenda que los silbidos eran cuestionados por la discográfica, y que la batalla por suerte la ganó la banda ya que vendieron nada menos que 14 millones de copias. ¨Sin los silbidos la canción no hubiese funcionado¨ dice Klause Meine, cantante y responsable del silbido que los hizo muy famosos. Scorpions y un silbido que les pagó más de una hipoteca.

Después hay muchos hits que deberían estar presentes, ya que todos los hemos silbado en algún momento. Temazos ochentosos como ¨Walk like an egyptian¨ de la banda de chicas The Bangles. O Peter Gabriel usando el silbido como guerra al igual que Scorpions en la gran ¨Games without frontiers¨. Y Roxette en los 90 cuando se le animó al silbido en ¨Joyride¨. La década del 2000 fue una invasión de canciones con silbidos. Nos taladraron varios veranos con ¨Love Generation¨ y ese silbido que cuando lo escuches te va a llevar a la playa de algún año de esa época.

Después hubo una cataratas de temas con silbidos, desde los Maroon 5 haciendo ¨Moves Like Jagger¨, Foster The People con ¨Pumped Kids¨ o Edward Shape y su positivo ¨Home¨. Y dos de mis temas favoritos de esa época que eran ¨Bad Sun¨ de The Bravery y ¨Young Folks¨. Este último lo escuchaba tanto que quería que me gusten los otros temas de la banda Peter Bjorn and John. Pero nunca me terminé de enganchar, a tal punto que fue a la categoría de ¨One Hit Wonder¨. Por si no te acordás cual es, acá va el tema en vivo.

De Argentina el más reciente que se me viene y debe estar si o si en el festival es el de Louta con Zoe de invitada en el pegadizo ¨Ayer te vi¨. Y también tenemos al BZRP usando el silbido con René para hacer esa sesión donde destruye a Balvin. Después de la ametralladora de insultos, el silbido es el único momento donde se relajan y confiesan que lo hacen solo para divertirse. René silbando mientras prepara su artillería pesada de insultos.

Otros como Catupecu usaron un chiflido, un pequeño pero certero chiflido, como puntapié inicial para gritar ¨DALE!¨ en su primer disco. Y hasta los Molotov hicieron ¨Yofo¨, un gran tema bien arriba cuyo comienzo y estribillo es un silbido bien pegadizazo como dirían los mexicanos. Dos temas no muy conocidos con silbidos que me gustan mucho y te quiero recomendar son ¨El cazador¨, tema acústico de Las Pelotas interpretado por el desaparecido y crack de Alejandro Sokol.

El silbido del final que suena como una especie de bonus track del tema es improvisadamente hermoso y triste. Y de Estelares, debería sonar ¨Superacción¨, temazo que usa el silbido como un puente perfecto antes de la explosión de la canción. Alejandro Sokol, el cazador cazado.

Tampoco podríamos dejar afuera algunas joyas del cine como la escena de Kill Bill, donde vemos a Daryl Hannah disfrazada de enfermera silbando un tema por el pasillo mientras se acerca a matar a La Novia (Uma Thurman). Una secuencia muy original donde vemos la transición del silbido real a la música de fondo.

Se haga o no este festival, volviendo al comienzo de esta recomendación: ponete a silbar más seguido. Si estás un poco triste, silbá sin miedo. Si te dejó alguien con el corazón roto, silbá bien fuerte. Si te aumentaron el sueldo pero la inflación hizo que estés igual o peor que antes, silbá sin vergüenza. Si dejaste de fumar como yo que estoy en la etapa de abstinencia y necesitás un empujón para pasar esos momentos difíciles, silbá hasta quedarte sin cuerdas.

Don´t worry y silbá.

Y si no sabés qué silbar, acá va a una playlist de varias canciones que recomendé para practicar este nuevo y lindo hábito. Hace click aqui.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"