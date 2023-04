Ley de alquileres: lo que podría ocurrir con los contratos ya firmados

La Ley de Alquileres, que entró en vigencia en el 2020, fue notablemente cuestionada por el mercado inmobiliario, sobre todo por la duración de los contratos y la posibilidad de ajustar el valor una vez por año. Según la información trascendida esta semana, se prevé que el Gobierno nacional finalmente derogue dicha legislación.

Frente a esto, en MDZ Radio, dialogamos con Roberto Irrea, presidente de la Cámara Inmobiliaria en Mendoza, quien advirtió qué podría pasar con los contratos vigentes y cómo impactaría dicha iniciativa en nuestra provincia.

“La Federación Inmobiliaria de la República Argentina, en la cual estamos federados, ha pedido un informe y una audiencia para saber dónde estamos parados. Nosotros -que estamos en el mercado inmobiliario- tenemos que saber qué vamos a asesorar. Es una situación muy sensible, sabemos que por un lado, los propietarios no cobran lo que deberían y los inquilinos no pueden pagar porque no les da el sueldo para hacerlo”, sostuvo Irrea.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, remarcó que para poder llegar a que se suspenda dicha ley, se debe consultar al Congreso, ya que por decreto no se puede derogar. “Hay que dar soluciones justas y reales. Con la Ley 23.091 teníamos oferta, con la Ley 27.551 no”, agregó.

“Tres años para un contrato es muchísimo, tanto como para uno como para el otro. Si yo quiero resolver el contrato antes, tengo que pensar en hacerlo 90 días antes. Hay muchas controversias en la ley, pero también hay cosas positivas. Se deberían modificar algunos artículos y no realmente derogar totalmente”, añadió.

¿Qué sucedería con los contratos que ya fueron renegociados?

“Las leyes no son retroactivas, seguirá rigiendo hasta que venza el contrato. Todos los contratos que comenzaron con la ley anterior, terminaran con la misma. El inquilino es el que más pierde por la inflación. El 92,56% que representa el ajuste para el mes de abril no coincide con las paritarias que ha negociado la mayoría”, añadió.

El impacto de la ley en Mendoza

Irrea sostuvo que dicha ley influyó de manera negativa en la compra-venta de propiedades, ya que no se logra una rentabilidad sustentable. “Dentro de la ley estaba la presentación en la AFIP, teniendo tres alquileres de 20 o 30 mil pesos, te inscriben como Responsable Inscripto, donde se debe pagar Ganancias, ingresos brutos y bienes personales. Además hoy no tenemos una línea de crédito accesible para que nadie pueda ser propietario por esa vía”, cerró.