Puesto a repasar el mercado del artista a fin de abordar un costado distinto del habitual no pude resistir a la tentación de ver la información que puede brindar la inteligencia artificial, tan mentada por estos días. El diálogo con chat.openai.com resultó tan sorprendente (y peligroso a la vez) que me pareció oportuno compartirlo. Acá va lo más sustancioso.

Pregunté por precios récords de pinturas de Picasso

Openai dijo: Picasso es uno de los artistas más importantes e influyentes del siglo XX, y sus obras han alcanzado precios récord en subastas y ventas privadas en todo el mundo. A continuación, te proporciono algunos ejemplos de algunos de los precios más altos pagados por pinturas de Picasso:

“ Les femmes d`Alger”, 1955. Foto: MNBA

"Les femmes d'Alger (Version 'O')" se vendió en una subasta de Christie's en mayo de 2015 por $179.4 millones de dólares, convirtiéndose en la pintura más cara vendida en una subasta en ese momento.

"Nu couché" se vendió en una subasta de Christie's en noviembre de 2015 por $170.4 millones de dólares.

"Les noces de Pierrette" se vendió en una subasta de Sotheby's en noviembre de 1989 por $51.7 millones de dólares.

"Femme aux bras croisés" se vendió en una venta privada en 2000 por $55 millones de dólares.

CMP: Creo q hay un error: "Nu couche" no es de Picasso sino de Modigliani

Openai: Tienes razón, me equivoqué. La pintura "Nu couché" que mencioné anteriormente como una de las más caras vendidas en una subasta de Christie's en noviembre de 2015 por $170.4 millones de dólares, no es de Picasso sino de Amedeo Modigliani. Mil disculpas por la confusión.

Para ser más preciso, "Nu couché" es un óleo sobre lienzo pintado por Modigliani en 1917- 1918, y representa a una modelo desnuda reclinada en un sofá. Esta obra es una de las más famosas y reconocidas de Modigliani, y ha alcanzado varios precios récord en subastas en los últimos años.

Gracias por señalar el error. Si tienes alguna otra pregunta, no dudes en preguntar.

CMP: No registra la venta de "El Sueño"? La venta directa de Steve Wynn al comprador Steven Cohen

Tienes razón, la obra "El Sueño" de Picasso fue vendida en una venta privada por el coleccionista estadounidense Steve Wynn al también coleccionista Steven Cohen en 2013, por un monto de aproximadamente $155 millones de dólares.

“El Sueño”, 1932. Venta particular de marzo de 2013 en u$ 155.000.000 Foto: MNBA

"El Sueño" es una pintura al óleo sobre lienzo realizada por Picasso en 1932, y muestra una figura femenina en una posición sugerente. La obra es considerada como una de las más importantes de su período surrealista, y es valorada por su belleza y complejidad. Gracias por señalar esta importante venta privada de una obra maestra de Picasso.

CMP: De dónde sale lo del "período surrealista" de Picasso? A que época se refiere?

Es cierto que Picasso no se considera un artista asociado con el movimiento surrealista, ya que su estilo y enfoque artístico fueron diferentes a los de los artistas surrealistas como Salvador Dalí o René Magritte. Sin embargo, en su carrera Picasso experimentó con una variedad de técnicas y estilos, y algunos de sus trabajos más famosos, incluyendo "El Sueño", muestran características que a menudo se asocian con el surrealismo… “Chico con pipa”, 1905. Vendido en 2004 en u$ 104.200.000

Foto: MNBA

Si bien Picasso no se adhirió estrictamente al movimiento surrealista, sus obras de este período comparten ciertas similitudes con el estilo y los temas de los artistas surrealistas, y han sido estudiadas y apreciadas por críticos de arte y aficionados por igual.

Es importante destacar que la obra de Picasso es muy diversa y no se puede clasificar fácilmente en un solo estilo o período. A lo largo de su carrera, Picasso experimentó con una variedad de técnicas y estilos, y sus obras abarcan muchos movimientos y corrientes artísticas… “Desnudo, hojas verdes y busto” 1932. Vendido en u$ 106.500.000 en mayo 2010

Foto: MNBA

Conclusión provisoria sobre la IA:

Por el momento hay errores groseros, hay omisiones y cuestiones opinables. Lo que no puede negarse es que hay “inteligencia” y capacidad de rectificación. Sin duda estas herramientas han de ajustarse rápidamente y están llamadas a ser de gran utilidad. Pero, por el momento: cuidado!

Pendiente queda nuestro homenaje al genial Picasso, a quien hoy recordamos con las imágenes de sus obras que han marcado récord.

*Carlos María Pinasco es consultor de arte

carlosmpinasco@gmail.com