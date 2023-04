La alternativa que gana cada vez más lugar para una compra-venta online "más segura"

En las últimas horas, un joven fue asesinado en el barrio La Favorita de la Ciudad de Mendoza. El hombre iba a comprar una moto que vio en Facebook, el vendedor nunca apareció, lo asaltaron, se resistió y fue baleado el domingo a la tarde. Integrantes de distintos grupos de compra-venta aseguran que el Marketplace de esa red social se ha minado de gente que busca estafar y viraron a hacerlo con otros métodos. Un proyecto en la Legislatura de Mendoza al respecto quedó cajoneado y vuelve a tomar repercusión.

No es el primer caso, tampoco, lamentablemente, parece que será el último. Con un desenlace fatal o no, pactar ventas por Facebook/Marketplace ya no parece ser tan seguro como antes. En Mendoza se han registrado casos de estafas, robos y como en este último, hasta asesinatos tras el intento de una venta o una compra en la que una de las dos partes juega al delito.

Es por eso que surge una alternativa que no es tan nueva ni novedosa, sino que simplemente traslada los viejos grupos de compra-venta de Facebook a Whatsapp. Los creadores o administradores de estos grupos aluden a que estos casos de inseguridad vienen haciendo ruido hace tiempo (no solamente en Mendoza sino también en varias provincias) y tras la pandemia notaron que al tener contacto por esa vía había más confianza o seguridad entre comprador y vendedor.

Los grupos, sin embargo, presentan la oportunidad de que cualquiera pueda unirse a través de un link de invitación lo que hace que los mismos sean masivos. "Muchos de estos casos de que pactás una venta y te encontrás con una sorpresa me hicieron dudar mucho a la hora de vender por redes. En un momento solo me limité a intentar venderle a mis conocidos o amigos para que no me estafen", cuenta uno de los integrantes de estos grupos de Whatsapp a MDZ sobre esta modalidad.

Por momentos los mensajes se vuelven abrumadores. Claro, se venden desde un par de medias hasta motos y autos. La conversación arranca con fotos, precio y data de lo que uno vaya a vender y el interesado directamente tiene la opción de continuar la charla por privado o directamente haciendo un llamado. Lo que no libra de que detrás de ese perfil pueda haber un delincuente, obviamente, pero afirman que vía Whatsapp "el contacto es más directo y seguro. Me da tranquilidad ver una foto de perfil del otro lado y que se pueda pactar una venta en algún lugar en común. Cuando veo que no hay foto de perfil, trato de buscar otro comprador o vendedor", alega otro de los integrantes del grupo.

"Por ahí es cierto que los grupos se vuelven masivos y uno nunca sabe quien está del otro lado. También formamos grupos de Telegram donde se pasa la info y después uno ya establece el contacto por llamada telefónica. Hasta hay gente de otras provincias que quizás encuentran lo que buscan en grupos de Mendoza y ahí pactamos el envío", agregó.

Un proyecto cajoneado que busca puntos seguros de venta

Hace poco menos de un año, el senador peronista Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley que busca la creación de "puntos seguros" de ventas o compras que son pactadas a través de las redes y busca, justamente, combatir esta situación de transacciones que terminan en robos o tragedias.

Básicamente lo que propone el mismo es que "cada ciudadano/a deberá solicitar un turno mediante el Sistema de Registro de Turnos, en el que las personas interesadas deberán acreditar identidad mediante el DNI y boleto de compraventa".

El documento tuvo amplia aceptación en Senadores en 2022 y fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, desde el PJ aseguraron a MDZ que "duerme en Diputados" y lanzaron una dura denuncia: "Desde el Ministerio de Seguridad pidieron que no se trate el proyecto".

Desde el peronismo mendocino advirtieron que los delitos relacionados a transacciones pactadas mediante redes sociales figuran entre los que más han crecido en los últimos meses, con 300% de aumento sólo durante 2021. La división de Delitos Tecnológicos de la Policía de Mendoza recibe, en promedio, 30 denuncias diarias por este flagelo.

Recomendaciones para una compra venta segura

El Ministerio de Seguridad cuenta con una línea telefónica gratuita para desalentar la compra de objetos robados. Eso surgió en 2021 "debido a las sucesivas estafas que sufren las personas por comprar o vender bienes a través de las redes sociales, como Facebook", explicaron desde esa cartera.

"Delincuentes se contactan a través de las redes sociales para comprar o vender algún objeto, pactando un encuentro con la persona ocasión que le servirá para sustraer el bien o dinero en efectivo. También los estafadores utilizan el engaño para solicitar datos de entidades bancarias, como la CBU o clave “Token”, que es el elemento de seguridad que sirve para confirmar tu identidad cuando se realiza una operación a través de home banking", reconoen desde Seguridad.

De esta manera, los especialistas aconsejan evitar pactar este tipo de transacción por las redes sociales y no informar datos privados sobre alguna cuenta bancaria.

Además, se recomienda nunca comprar objetos en comercios no autorizados y menos aún si el precio de venta está por debajo de su valor de mercado. Siempre exigir factura o ticket.

La cartera de Seguridad de la provincia cuenta con una línea telefónica gratuita denominada “No compres Robado”, para desalentar la compra de objetos robados. Se trata del 0800 222 6111, anónima y disponible las 24 horas, que permite realizar denuncias y aportar información sobre sitios de venta ilegal.