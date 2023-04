Cuánto recaudó Santi Maratea con sus campañas

Santi Maratea se ha convertido en una figura muy popular en las redes sociales por su capacidad de movilizar a las personas para colaborar en distintas causas solidarias. A lo largo de los años, ha llevado a cabo varias campañas exitosas que han recaudado grandes sumas de dinero para ayudar a personas necesitadas y a diversas causas.

El influencer comenzó su primera campaña en febrero de 2021 cuando escribió en las redes sociales: "De casualidad, ¿tenés 10 pases? Es para comprar una ambulancia". Días después de esa petición, Maratea logró recaudar el dinero y compró una ambulancia para la comunidad Wichi de Salta. Tras esa campaña, llegaron más que necesitaban grandes cantidades de dinero, como comprar el medicamento más caro del mundo, pero sin duda ahora enfrenta probablemente su mayor desafió: salvar al Club Atlético Independiente.

Para esta campaña, Maratea comentó que necesita recaudar 20 millones de dólares para saldar las deudas del club oriundo de Avellaneda. No obstante, este monto que busca recaudar es el perteneciente al tipo de cambio que operan con bonos en el mercado financiero, por lo que no es el dólar blue. "Si 2.200.000 personas ponen $4.000 llegamos a pagar el total de la deuda", comentó el influencer en su cuenta de Twitter.

Actualmente, la colecta ya ha reunido 470 millones de pesos, lo que permite a Independiente estar más cerca "de pagar la deuda con el América de México".

La primera colecta

La primera campaña que lanzó Maratea ocurrió en febrero del 2021 y fue por 2 millones de dólares. El objetivo era conseguir el medicamento más caro del mundo para Emmita, una pequeña que de tan solo 1 año que sufría una atrofia muscular espinal (AME).

Este medicamento pudo ser comprado gracias a la solidaridad de la gente que se sumó a la campaña masiva de Santi Maratea. El hashtag #TodosconEmmita logró ser tendencia y recaudar el dinero necesario para el tratamiento en solo diez días.

Una vez más realizó otra colecta por 2 millones de dólares para una niña llamada Madeleine, que también padecía AME. Sin embargo, cuando ya llevaba 100 millones de pesos, la colecta se suspendió debido a que la Justicia de La Plata ordenó a la obra social IOMA, que pague el tratamiento de la bebé.

El fuego que unió a los argentinos

A mediados de agosto, se desataron fuertes incendios que acabaron con miles de hectáreas en Corrientes. Maratéa lanzó una campaña solidaria y juntó 200 millones de pesos para ayudar a los bomberos que lucharon contra las llamas.

Con dicho dinero se compraron camionetas, equipo de protección y autobombas. Miles de hectáreas se quemaron en los incendios

Ayuda a deportistas

En mayo de 2021, Maratea logró reunir los fondos necesarios para que 35 atletas y sus entrenadores pudieran asistir al torneo Sudamericano de Atletismo en Guayaquil, luego de que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) comunicara que no podía hacerse cargo del traslado.

Maratea, quien se puso en contacto con la compañía South American Jets, logró negociar un valor de vuelo chárter de 99 mil dólares, menos que los 160 mil que informó el Enard. En aquella época, pidió solo 22 pesos para ayudar a los atletas argentinos. El mensaje de Maratea en su cuenta de Twitter

Viaje a Barcelona

Santi Maratea lideró una campaña para recaudar fondos para el tratamiento de Federico Lezama, un niño de 6 años que luchaba contra un raro cáncer neuroblastoma. La campaña tuvo un éxito rotundo y se recaudaron más de 40 millones de pesos, lo que permitió que el pequeño pudiera viajar a Barcelona para recibir tratamiento.

Sin embargo, con gran pesar, Maratea comunicó pocos meses después que Federico había fallecido. En sus propias palabras: "No sé cómo dar esta noticia y la realidad es que me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real. Ayer falleció Fede, el nene que tenía un cáncer muy raro y que ayudamos a que viajara a España".

Otras campañas

Maratea ha realizado un total de 13 colectas. A las nombradas se le suman: ONG para las infancias trans (35 millones de pesos), ayuda al Club Ezeiza (5 millones de pesos), tratamiento de un niño con leucemia (72 millones de pesos), argentinos atropellados en México (17 millones de pesos), donación para el traslado de Tamy a un santuario de elefantes (100.000 dólares), ayuda a Uriel un niño con hipoacusia (12.000 dólares) y la recaudación para ayudar a un niño con cáncer (51.000 dólares).

En total, Santi Maratea recaudó 939.000.000 de pesos y 2.263.000 de dólares.