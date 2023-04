Acusan a una maestra de golpear a un alumno con autismo dentro de la escuela

La Justicia de la provincia de Córdoba investiga la denuncia realizada el miércoles por la mamá de un alumno de de 6 años que tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que habría sido golpeado por su maestra. El niño asiste al primer grado de una escuela primaria de barrio Yofre Norte de la Capital provincial. La madre tomó conocimiento de lo ocurrido por un llamado de la maestra integradora que lo acompaña en su proceso educativo.

Tras solicitar explicaciones a la escuela, la mamá radicó la denuncia en la unidad judicial N°12. Según contó a MDZ, al concurrir a la Policía encontró a la maestra en el lugar, y cuando la misma se retiró, hizo un comentario al alumno que derivó en un episodio de crisis.

"Ayer a las 11 de la mañana me llama desde la escuela Jimena, que es la maestra integradora de mi hijo, me dice que Fran estaba en crisis y me pide que lo vaya a buscar. Fui a la escuela y lo encontré en el pasillo llorando y con Jimena muy angustiada a su lado. Mi hijo en sus crisis nunca llora. Cuando le consulto qué le pasa, me dice que una señora le pegó y que él no puede aprender. Lo retiré de la escuela y al llegar a casa le día su medicación de emergencia para cuando tiene estos episodios de crisis”, comenzó relatando Yohana, la mamá del alumno con autismo.

Según contó, media hora después le escribió un mensaje la maestra integradora donde le pide hablar con ella. “Me llamó y me pidió disculpas por no haberme contado antes lo que había pasado. Ahí me relató que estaban con la maestra practicando para la fiesta del 1° de mayo, y en un momento la señorita se agachó a atarle los cordones a un compañerito que estaba al lado de Fran. Entonces mi hijo golpeó al otro nene. Posiblemente su reacción haya sido por haberse sentido invadido o habrá pensado que lo podían tocar. Cuando Jimena se acerca, ve que la maestra golpea a mi hijo en el pecho. Todo esto yo me entero por la maestra integradora, porque de la escuela nunca me llamaron”, explicó la madre.

La policía arribó ese mismo miércoles a la escuela donde fue golpeado un niño con autismo. Foto: Twitter @Leoguevara80

“Al mediodía, me llego al colegio para pedir que me den una explicación. Y ahí me encuentro con que ya estaban armando el acta. Se estaban resguardando con una declaración que no decía lo que había sucedido y la habían hecho sin la presencia de las dos adultas que eran las responsables en el grado. Yo me negué a firmarla, y les pedí los datos para formular una denuncia, pero me los negaron. Le pregunté a la maestra de Fran si ella había golpeado a mi hijo de 6 años, pero la que me responde es la vicedirectora diciéndome que fue por ´defensa propia´. Fue entonces que decidí llamar a la Policía”, contó Yohana.

Denuncia e imputación por lesiones leves

Yohana primero quiso comunicarse con el Ministerio de Educación para hablar con la inspectora pero no pudo comunicarse. Luego fue al Polo de la Mujer, y le dijeron que no era allí donde correspondía hacer la denuncia, hasta que finalmente llegó a la Unidad Judicial N°12 donde pudo radicarla.

“Cuando llegúe a la comisaría, las autoridades de la escuela ya estaban allí. Luego, en la Unidad judicial me tomaron declaración y me pidieron que lleve a mi hijo para que lo vieran los médicos de la Policía. Pero él estuvo en crisis todo el tiempo en casa, asi que recién pude llevarlo a la noche. Al volver a la comisaría, me vuelvo a encontrar con su maestra”, contó

Según contó Yohana, al verla prefirió irse fuera del edificio para no cruzarse con la docente, pero cuando ella salió, lo miró al niño y tan solo le dijo “Buenas Noches”. Sus palabras fueron suficientes para que el niño nuevamente comenzaran a gritar, golpearse y empujar a los demás para impedir que lo toquen. “No te le podés acercar, no podés abrazarlo. Estuvo hacieno episodios de crisis toda la noche y no pudo dormir”, aseguró la mamá. Yohana, la mamá que realizó la denuncia contra la maestra que golpeó a su hijo. Foto: Twitter @leoguevara80

Finalmente, en la mañana de este jueves, recibió una llamada de la inspectora de la escuela, Liliana Sessa, invitándola a reunirse con ella en la escuela. “Mi hijo ya no quiere volver a ese colegio. Mañana vamos a ver a su psiquiatra, y al equipo con integran su psicomotricista, la fonoaudióloga y la maestra integradora, para evaluar qué vamos a hacer”, dijo la madre del alumno a MDZ.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba confirmaron que la docente del establecimiento llamado Fray Mamerto Esquiú fue separada del cargo para que se realice la investigación correspondiente en torno a lo sucedido.

En las últimas horas se supo también que, a partir de la denuncia, el fiscal Raúl Garzón que interviene en la causa, analiza la imputación de la docente por “lesiones leves”.

“Yo no estoy diciendo que la maestra sea mala persona. Lo que digo es que se manejó tanto ella como los directivos de la escuela en forma incorrecta desde el primer momento. Ningún niño, con o sin discapacidad, merece pasar por lo que pasó Fran. Todos tienen derecho a poder ser integrados al sistema educativo”, cerró la mamá.