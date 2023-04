"Tengo cinco hijos: dos son humanos y tres de papel"

Los humanos son Santiago de 21 años y Sol de 18. Los no humanos son un poco diferentes, ya que no respiran, no caminan, no sienten. Son los tres libros que tengo la alegría de haber escrito. Bernardo Bárcena inaugura este rincón literario con motivo del comienzo de la feria del libro en Buenos Aires