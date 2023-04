Viveza gaucha vs. estafas en Europa: el tuit que se hizo viral en Twitter

Un tuit de una usuaria en Twitter se volvió viral al criticar a los argentinos que caen en estafas de europeos durante sus viajes al extranjero. Sin embargo, en lugar de generar consenso, miles de usuarios argentinos le respondieron con anécdotas propias, en las que relataban cómo habían evitado ser engañados por los tramposos europeos.

Las respuestas se han vuelto viral y el tuit original acumula más de 260 mil reproducciones y miles de "me gusta".

Todo comenzó con el mensaje de la usuaria Maru que escribió: "No puedo creer las historias de argentinos estafados en Europa (igual toco madera). Ponele que te roban por una distracción, pero que te hagan "EL CUENTO", hermano la palabra estafar se inventó en Argentina. Cómo te vas a quedar hablando con gente?".

Lula comentó la historia de cómo un argentino ignoró el intento de estafa: "Mí cuñado vive en un pueblo de Francia y una vez le quisieron robar, se rió y siguió su camino, yo opino que salvo mi cuñado que ha pisado se va mucho gil de country que no conoce nada".

La mayoría contó que les da gracia que los intenten estafar, ya que seguro el "estafador tiene más plata que el argentinos", como comentó Marcos. Algo similar comentó una usuaria que dijo: "En París me quisieron estafar de mil maneras, con lo del anillo, con lo de la billetera, con encuestas, etc. Más allá de que me di cuenta y los saqué cagando, no me hubiesen sacado nada porque no tenía un mango".

Una estafa común en Europa se hace con "objetos perdidos"

Fuente: captura de pantalla

Agustín comentó: "París me quisieron apretar para que les de guita. Cuando digo: "hermano, yo soy argentino, sabes cuánta plata es 1 euro para mí?" Ya con la cara desfigurada de rabia, de golpe uno entendió español y les gritó que nos dejen. Eran como 8 haitianos".

"A nosotros nos quiso cagar un grupito de tantos en Roma. Me querían “vender” entradas para el Foro. Le dije que no con mi mejor cara de orto. Se fue. Al rato vi cómo acorralaban a un pobre asiático mientras él sacaba la billetera para darles plata y le pedían más", escribió otro usuario.

La gran mayoría de usuarios aseguró que los argentinos que cayeron en una estafa o hurto en Europa son aquellos que viven en "country", son "chetos". Manuel escribió: "Los que viajan a Europa no tienen cultura del ventajismo, si llevas a un barra brava o un trapito te aseguro que estafan a los estafadores europeos.