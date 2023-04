Tras el aluvión de chilenos ¿cuándo conviene hacer las compras en Mendoza?

Durante las últimas semanas se pudo observar el ingreso masivo de chilenos a través del Paso Cristo Redentor que arriban seducidos por los precios de los productos que se encuentran en los supermercados y mayoristas de Mendoza. Para la economía de la provincia es un dato alentador, sin embargo, algunos mendocinos se muestran ofuscados ya que las góndolas lucen "arrasadas".

A diferencia de lo que ocurría años atrás, ahora son los ciudadanos chilenos, familias de "clase media", quienes atraviesan la cordillera de los Andes en busca de oportunidades y mejores precios en los productos. Los supermercados y mayoristas mendocinos vienen registrando una afluencia masiva de turistas que realizan grandes compras de elementos de perfumería, limpieza y alimentos ya que se encuentran "tres veces más barato" que en su país de origen.

"Creo que el próximo fin de semana va a ser complicado ya que ellos también tienen feriado el lunes", dijo Rubén David.

Los autos chilenos son una postal habitual en las playas de estacionamiento de estos establecimientos mientras que en diálogo con cajeros y repositores, reconocieron que de 10 personas, 8 eran familias del vecino país. "Desde hace unas semanas vemos un aumento de ciudadanos chilenos que llegan entre viernes y sábado seducidos por las diferencias de precio que existen en los productos con respecto a Chile. El resto de la semana es tranquila ya que no tenemos tanto movimiento de turistas", dijo Rubén David, dueño del mayorista Oscar David.

El gasto promedio que realizan los turistas provenientes de Chile es de 300 dólares por adulto ya que es el monto autorizado por la Aduana. "Aprovechan a llevar lo que más pueden. No hay una regla normal, gastan en los productos que les conviene y llevan hasta lo que el baúl les permite", manifestó David y agregó: "Creo que el próximo fin de semana va a ser complicado ya que ellos también tienen feriado el lunes".

Stock de productos y aumento de precios

Durante el fin de semana, en el mayorista Makro, se observaban góndolas vacías y faltante de algunos productos debido a la demanda por parte de turistas chilenos. Aceite, azúcar y algunos productos de perfumería estaban en falta. Los empleados expresaron que, debido a la gran demanda de productos, el stock se normalizaría entre lunes y martes.

Al ser consultado por el stock de productos y precios, el dueño del mayorista Oscar David expresó que los chilenos representan un porcentaje mínimo en relación a la cantidad de volumen de venta que registran semanalmente en los mayoristas. "No hemos modificado nuestra forma de stock. Es mentira que la demanda por parte de los ciudadanos chilenos haya provocado un aumento de precios, no hemos remarcado los productos. Los precios suben en Argentina debido a la inflación que tenemos mes a mes, no están cambiando porque ellos vengan a comprar", agregó.

Los turistas llevan cortes de carne envasados al vacío

En ese sentido, los dueños de los supermercados se mostraron optimistas por la afluencia de chilenos que vienen a Mendoza ya que el impacto en diversos rubros relacionados al turismo es evidente y beneficioso para la provincia. "Los turistas gastan, se alojan, consumen en Argentina, van a restaurantes, hoteles y dejan aportan a la economía", expresaron.

"Los mendocinos no deberán cambiar su forma de comprar ya que los chilenos no representan ni el 5% de lo que vendemos nosotros, no inciden ni en el stock ni en los precios. En cualquier momento ya se empieza a cortar el paso de turistas por las condiciones en la cordillera y se nos acaba todo esto", agregaron.

Productos más buscados

Los carros de los ciudadanos chilenos se observan repletos de productos de distintos tipos. En el caso de las bebidas alcohólicas, llevan vinos y fernet, con un límite (impuesto en Chile) de dos litros y medio por persona, aunque algunas bebidas son para consumir durante su estadía en la provincia. En el caso de los quesos, fiambres y carnes; pueden cruzar la cordillera siempre y cuando estén envasados al vacío o en hormas selladas. "Buscan mucho ese tipo de productos ya que la diferencia de precios en relación al vecino país de Chile es importante", destacó el cajero de un mayorista de carne.

"Lo que se llevan son sobre todo artículos de limpieza, perfumería y cuidado personal, pero también se llevan otros productos como alfajores, dulce de leche, aceite, algunas cosas regionales que cuestan un poco más allá", dijo David.