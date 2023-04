Fuertes repercusiones tras el lanzamiento de la nueva Barbie con síndrome de Down

Mattel lanzó una nueva Barbie. Lejos quedó la época en la que las novedades tenían que ver con accesorios o profesiones. La última muñeca de la compañía tiene los rasgos de una persona con síndrome de Down. Antes de este nuevo personaje, ya se habían sumado a la "familia Barbie" muñecas con diversas características: altura, contextura física, color de piel, rasgos faciales y hasta discapacidades físicas.

El último lanzamiento de Mattel vuelve a dejar a la compañía un paso adelante. No sólo porque la muñeca tiene rasgos físicos característicos de las personas con síndrome de Down sino porque fue diseñada en conjunto con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down.

Algunos detalles clave en la construcción de esta nueva Barbie son: su torso, algo más largo que el resto dle cuerpo, sus orejas más pequeñas, el puente de la nariz plano y sus ojos almendrados. La nueva muñeca de Mattel ya se puede comprar online y estará disponible en tiendas físicas a partir de los próximos meses.

"Con el debut de esta muñeca, Barbie espera continuar brindando a más niños la oportunidad de verse a sí mismos en Barbie, reflejar mejor el mundo que ven a su alrededor y fomentar un sentido de inclusión para los niños en todas partes", expresaron desde la compañía y agregaron que "la orientación de la Sociedad Nacional de Síndrome de Down y las experiencias del mundo real orientaron el proceso de diseño de principio a fin, incluida la escultura, la ropa, los accesorios y el empaque de la muñeca".

El presidente y director de la Sociedad Nacional de Síndrome de Down de Estados Unidos, Kandi Pickard, explicó que “esta Barbie sirve como un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder de la representación. Es un gran paso adelante para la inclusión y un momento que estamos celebrando”.

En la misma línea, Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora global de Barbie y muñecas en Mattel, aseguró que “Barbie juega un papel importante en las experiencias tempranas de un niño, y estamos dedicados a hacer nuestra parte para contrarrestar el estigma social a través del juego”.

Nada queda librado al azar en la compañía que creó a la muñeca más famosa del mundo. Incluso el estampado dle vestido de la nueva Barbie fue diseñado teniendo en mente la inclusión: la nueva muñeca luce una túnica con flores amarillas y azules, los dos colores que se usan para concientizar sobre el síndrome de Down.

Las reacciones tras el lanzamiento de la nueva Barbie con síndrome de Down

El público no tardó en reaccionar al descubrir a la nueva Barbie. "Jugar y sentir que perteneces es la base de la vida", comentó alguien en Instagram y otra usuaria comentó con emoción: "Tengo que usar aparatos ortopédicos así por otra condición y esta es la primera vez que los veo en una muñeca adulta. Estoy tan abrumada por la emoción de ver que algo que es tan fundamental para mi salud y seguridad se presenta en el contexto de la moda y la imaginación. Con lo conmovida que estoy, no puedo empezar a entender lo que esto significará para los niños. Estoy tan orgulloso de ustedes".

La mamá de una niña con síndrome de Down también se hizo eco de este lanzamiento: "¡Qué emocionada! Jugué con Barbie cuando era niña y ahora estoy muy feliz de que mi hija con síndrome de Down, Ireleigh, ¡también tenga una!", escribió.