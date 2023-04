Rescataron a dos zorros y los devuelven a su hábitat

Luego de poco más de dos meses de rehabilitación, dos zorros grises pampeanos juveniles (Lycalopex gymnocercus) volvieron a su hábitat natural en una zona cercana a la Reserva Natural Rincón de Ajó, al norte de San Clemente. Los dos animales fueron rescatados por Iván Domínguez y su pareja, Ivana, dos vecinos de San Fernando, a principios del mes de febrero.

Iván, que trabaja en una empresa distribuidora de agua potable, los había visto en una trampera de un barrio privado en Pilar. “Tuve que pedirles a los guardias que por favor me los dejen llevar, dado que estaban expuestos al sol y fueron días de muchísimo calor. A través del medio San Fernando Nuestro logré que me contactaran con el área de Ambiente del Municipio, quienes coordinaron con la Dirección Provincial de Flora y Fauna, el traslado hasta Mundo Marino”, dijo.

Los animales llegaron al centro de rehabilitación de San Clemente en una camioneta de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente del Municipio de San Fernando el pasado 8 de febrero, y fueron puestos en recintos acondicionados para la especie. “En el caso de estos animales para poder hacer un exámen clínico completo se procedió a sedarlos levemente para garantizar su bienestar animal. Así pudimos realizar una evaluación de su frecuencia cardíaca y vías respiratorias, inspección de mucosas, y una extracción de sangre. Al llegar los observamos decaídos, apáticos, con una gran cantidad de pulgas y de baja condición corporal”, explicó Bianca Mancini, médica veterinaria del Parque Educativo Mundo Marino y de la Fundación Mundo Marino.

Los zorros rescatados estaban famélicos. Crédito foto: Fundación Mundo Marino

Desde un primer momento todos los profesionales involucrados en el manejo de los animales pudieron notar que estaban famélicos y muy bajos en peso. “Los parámetros sanguíneos mostraron que ambos animales estaban anémicos. En uno de los casos era por una baja en el nivel de hierro en sangre. En el otro animal, si bien los niveles de hierro eran normales, tenía bajo el nivel de glóbulos rojos. En ambos casos pudimos revertir los cuadros con un complejo anti anémico conformado por vitaminas, ácido fólico y minerales. También se los desparasitó tanto a nivel interno como externo ", describió Mancini.

Otra parte del tratamiento supuso que ambos animales mejoren su condición corporal y recuperen su peso normal. En ese sentido se armó un plan nutricional donde primero se les brindó la comida de manera manual y luego se comenzó a incentivar que desarrollen su instinto de caza.

No es la primera vez que aparecen zorros en barrios privados. En el último tiempo se conocieron varias noticias sobre la invasión de estos animales cada vez más cerca de los humanos. En partes, esto sucede por el tipo de contacto y vínculo que establecen las personas con los animales que, por ejemplo, los alimentan. También por el desarrollo urbanístico de espacios donde antes estaban despoblados. Los animales no tienen a donde ir. En enero algunos zorros aparecieron en un country de Canning, una familia pidió que sean trasladados a otro espacio, pero desde la fundación Temaiken explicaron que no eso no hubiese sido lo correcto. Algo similar sucede con los carpinchos.

Cuál es el zorro gris pampeano

Fue una especie introducida en Argentina durante la década de 1950 para controlar la población de conejos exóticos en la Provincia de Tierra del Fuego, previo a haber sido introducida en las Islas Malvinas. Actualmente puede encontrarse en la mayoría de las provincias nacionales. También se lo puede encontrar en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil.