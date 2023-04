Acampe y piquete: por qué el próximo podría ser tres veces más grande

"El próximo martes nos vamos a reunir con la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y esperamos que para ese momento haya una respuesta. Si no, seguramente, con ellos vamos a salir a la calle con el plan de lucha y con el mismo programa", dijo a MDZ el dirigente social de Unidad Piquetera Eduardo Belliboni este mediodía, luego de que levantaran el piquete frente al Ministerio de Desarrollo Social con el que cerraron una jornada de protestas que había iniciado el miércoles con una "Marcha de Antorchas" desde Puente Pueyrredón hacia Plaza de Mayo, donde pasaron la noche.

De no tener la respuesta que pretenden, Belliboni calculó que la acción "triplicaría la movilización" que hicieron en contra del ajuste, del "sometimiento bajo el FMI" y para resolver los "gravísimos" problemas sociales que enfrentan los sectores populares, también en reclamo por la "creación de trabajo genuino" para los desocupados.

"La desconcentración se produjo para levantar el acampe y marchar al Ministerio de Desarrollo Social, donde llevamos ahí las ollas vacías producto de las políticas de ajuste de la ministra Victoria Tolosa Paz y del Gobierno Nacional. Pedimos una reunión en Presidencia con Alberto Fernández, nos dijeron que nos iban a contestar en breve, por eso levantamos la medida, pero vamos a volver al plan de lucha si es que no hay respuesta", explicó Belliboni.

La jornada de acción terminó poco después del mediodía. Antes, todas las entidades que convocaron a la protesta entregaron un petitorio en Desarrollo Social. Mientras tanto, el dólar se disparaba y cruzaba la barrera de los $440. Al respecto, el dirigente de Unidad Piquetera dijo que "la suba del dólar es una manifestación más de la crisis, que no es precisamente de la que somos responsables los que marchamos ayer. El dólar sube porque el peso baja, porque la Argentina no tiene crédito, porque se imprime brutalmente para los grandes negocios como los de los sectores sojeros y los grandes grupos agropecuarios y exportadores; también para subsidios de las grandes empresas, no porque haya un gasto social muy alto".

Según Belliboni "hay, por un lado, un ajuste que achica los planes sociales y la comida de los comedores populares mientras hay una enorme impresión de billetes que produce esta devaluación directa del peso producto de subsidios al gran capital".

El plan de lucha inició en febrero y contempla la realización de varias jornadas de manifestación hasta tener la respuesta deseada. Días atrás incluyó un piquete nacional con cortes en más de 130 puntos del país.