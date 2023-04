Piqueteros marcharon a Plaza de Mayo en contra de las medidas del Gobierno

Este jueves, las organizaciones que conforman Unidad Piquetera se movilizaron hasta Plaza de Mayo para protestar contra el Gobierno de Alberto Fernández. Frente a Casa Rosada, además, realizarán una vigilia tras la denominada "marcha de las antorchas".

Este jueves, los manifestantes que pasarán la noche en la plaza, se movilizarán hasta el Ministerio de Desarrollo Social bajo la consigna de "ollas vacías".

Nora Biaggio, del Plenario de Trabajadores Jubilados habló con MDZ y destacó que "la situación que viven los desocupados con el recorte de planes que está haciendo el Gobierno es tan miserable como la que vivimos los jubilados. Los planes y las jubilaciones salen de la misma caja de la Anses que acaba de tener un golpe brutal que es la pesificación de los bonos que tenía en dólares para cumplir con el FMI".

Foto: Télam

"Los jubilados vivimos una situación de indigencia total después de haber trabajado toda la vida. En ese sentido consideramos que tenemos que estar y luchar todos juntos, teniendo en cuenta de que estamos muy preocupados porque todos estos compañeros y compañeras desocupadas no van a tener jubilación. Por eso los apoyamos, queremos terminar con esta injusticia y con todos los trabajadores y trabajadoras en blanco. No hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional porque nuestra plata se va ahí porque exigen recorte de planes y jubilaciones. Este Gobierno no está dispuesto a solucionar este conflicto", explicó.

Por su parte, Susana de Libres del Sur declaró que "es la primera vez que al menos yo vengo, recién estábamos leyendo para saber de que se trata la marcha de las antorchas porque siempre venimos por reclamos de los merenderos, por lo que nos hacen con los ajustes, venimos en contra del FMI. Es mi primera participación en esta marcha. El ajuste debería comenzar por los políticos que son ellos los que tienen grandes sueldos. Los que están en el Congreso son planeros porque nosotros les pagamos el sueldo. Te puedo asegurar que si les sacan los sueldos no queda ninguno ahí adentro".

Foto: Télam

A su vez, Daniel, también de Libres del Sur, declaró: "Lo que hoy se plantea es reclamar sobre el ajuste y la inflación, sobre todo porque impacta sobre el sector más pobre de Argentina. Hoy tenemos una brecha grandísima entre la indigencia y la pobreza en el país. En esta marcha no solo se reclama por un plan social, también pedimos por políticas que nos beneficien".

Unidad Piquetera está conformado por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, Libres del Sur, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, facciones del FOL y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde). Además se suman Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT).