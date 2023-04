De un lado al otro: alta preocupación por la obesidad y la delgadez extrema

Distintos mensajes de innumerables casos llegan a diario a las fuentes de contacto de MDZ comentando sobre datos e historias respecto a trastornos alimentarios de hoy en día en la Argentina. Especialistas marcaron que estos números irán en aumento año a año, apuntaron a algunas prevenciones y al sedentarismo como causa principal de algunas de esas enfermedades.

Como sabemos, la obesidad es un problema de salud crónico, no aparece en un día ni se soluciona en una semana. La alimentación saludable y la actividad física son medidas efectivas para prevenir y controlar la obesidad. Según un reciente informe del Ministerio de Salud, más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso.

Esto aumenta el riesgo de tener más de 200 problemas de salud, como por ejemplo diabetes, hipertensión arterial (presión alta), enfermedades respiratorias crónicas, enfermedad de los riñones, del hígado y algunos tipos de cáncer, entre otras.

"Los números que se difundieron oficialmente sobre que 7 de cada 10 adultos argentinos tiene exceso de peso son bastante preocupantes. Aunque el nivel no quedaría ahí con las previsiones que hay, sobre todo porque cada vez se fomenta más el sedentarismo en los lugares de trabajo y la situación económica también influye porque cada vez necesitamos más horas en esos trabajos. A eso está el tema de que cada vez es más caro cada alimento con más de 10% de inflación en cada mes, por ende, cada vez hay más gente . La tendencia irá en crecimiento y las consecuencias cada vez más graves", coincidieron diversos nutricionistas que consultó MDZ.

"Yo pude bajar 110 kilos con una cirugía bariátrica. Antes estuve con casi 200 kilos postrada durante dos años y mi hija de 6 años fue quien me cuidó como nadie me cuidaba porque además tenía diabetes. Me sacaron 9 kilos de colgajos en 2019 y también 4 kilos más en 2021, estuve más de 10 meses recuperándome. Por mi experiencia personal hice varias capacitaciones y hoy trabajo de manera particular con personas con sobrepeso estimulando sus ganas de sumar salud", comentó Ivana a MDZ sobre su historia al respecto.

En paralelo, los casos de delgadez extrema también preocupan. Distintos especialistas consultados remarcaron, de igual manera, que uno de cada diez pacientes que reciben de manera presencial en sus consultorios presenta este tipo de trastorno. Según se informó en un reciente estudio hay más de un 20% de personas en Argentina que atraviesan una delgadez extrema, aunque remarcaron que preocupan otros trastornos en la conducta alimentaria como la anorexia.

Según indicó a MDZ la especialista Virginia Busnelli, "el número de personas en todo el mundo que vivirán con obesidad en 2035 serán de 1.9 millones, 1 de cada 4 de nosotros. Se espera que la obesidad infantil aumente en un 100% entre 2020 y 2035".

Alarmas por las dietas milagrosas de las redes sociales

Una de las tendencias en alza en los últimos tiempos, sobre todo post pandemia, ha sido la de los especialistas que se vuelcan a hacer contenido en redes sociales en distintos ámbitos. Muchos de ellos hacen foco en la alimentación y hay cientos de profesionales que realizan videos que pueden ser útiles a simple vista. Sin embargo, nutricionistas analizan que "puede sonar bonito, pero las dietas tienen que ser personalizadas y no generales y basadas en consejos de profesionales que no están analizando o siguiendo el caso puntualmente".

Recomendaciones

Desde el Ministerio de Salud de la Nación elevaron distintas recomendaciones y formas de controlar o prevenir el exceso de peso durante el reciente Día Mundial de la Obesidad. Algunas de ellas son:

Tener una alimentación saludable y realizar actividad física de forma

regular.

Realizar cuatro comidas al día: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Aumentar el consumo de frutas, verduras y de pescado. Elegir leche, yogur y queso preferentemente descremados.

Disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados con mucha azúcar, grasa y/o sal como las golosinas, productos de copetín, fiambres, embutidos y bebidas azucaradas. Dejarlos para ocasiones especiales.

Preferir alimentos preparados en casa sin agregado de sal al cocinar.

Reemplazar la sal por condimentos como orégano, pimienta, ajo, perejil, romero, tomillo.

El alcohol aporta calorías y no aporta nutrientes, por lo cual, limitar su consumo.

Realizar al menos 150 minutos de actividad física a la semana a intensidad moderada, sumando como mínimo bloques de 10 minutos.

Agregar dos sesiones semanales de ejercicios de fortalecimiento muscular.

De forma mundial indicaron que hay que llamar a un "cambio de perspectivas" y el mismo se centra en: