Niño armado en la escuela: los padres criticaron las respuestas de las autoridades

Tras la preocupación que generó en la comunidad educativa de la Escuela N° 55 Juan Vucetich de La Plata el video de un alumno de sexto grado del colegio manipulando un arma y amenazando con balear a una docente, las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, junto a directivos del establecimiento, recibieron a un grupo de padres que exigió respuestas de las autoridades educativas.

Ante el pedido de expulsión del colegio por parte de algunos padres ante la preocupación de que sus hijos puedan ser agredidos por el menor, las autoridades educativas respondieron que seguirán asistiendo a la escuela y que el caso lo trabajarán con un equipo interdisciplinario.

Algunos de los padres que asistieron al encuentro manifestaron que no llevaron a sus hijos a la escuela por temor a que les pueda pasar algo.

En diálogo con MDZ, Natalia, madre de un nene de sexto grado compañero del niño que llevó el arma, se refirió al pedido de expulsión por parte de un grupo de padres: “No lo pueden suspender, no lo pueden expulsar y si lo hicieran están tirando el problema afuera de la cancha. Cuando en realidad la gente con la que tiene vinculo es la que tiene que responder el pedido a gritos de ayuda que está haciendo”, dijo.

Por otro lado, negó que sea un chico conflictivo: “Hace travesuras como cualquier pibe de esa edad”, responsabilizando a los medios de agrandar la situación. "Se generó mucho amarillismo alrededor de la situación”, recalcó.

En tanto Martín, padre de una alumna de quinto grado, afirmó a MDZ que planteó a los directivos de la escuela y a los representantes de Educación de la provincia que todos los rumores que circularon por WhatsApp durante el fin de semana, “se hubieran desvanecido si el viernes nos hubieran convocado a los padres para informáramos lo que había pasado”.

Asimismo, sostuvo que están preocupados por la situación: “No sabemos cuándo va a volver al colegio; no nos dieron una fecha cierta de su regreso. Sí nos aclararon que desde el mismo día del episodio están trabajando en un seguimiento de la conducta del chico, con el gabinete psicopedagógico, con psicólogos del Ministerio y con la Dirección de Niñez y Adolescencia. Es decir, con todos los organismos que tienen que ver con esta situación para que pueda volver a clases”.

“Es un chico de once años, no podemos estigmatizarlo como si se tratara de un delincuente. Pero las autoridades deben tomar cartas en asunto y darle una contención a él y a la familia”, añadió. En cuanto a si se fue conforme de la reunión, Martín respondió: "Me fui conforme en cuanto y en tanto tomen las acciones que tengan que tomar. Lo que sí no puede volver a pasar es que nosotros nos enteremos a las 11 de la noche por el chat de padres de algo que pasó a las 11 de la mañana”.

Lucrecia, madre de un ex compañero del niño, manifestó a MDZ que se fue enojada de la reunión porque “esperaba una respuesta del colegio que no nos dieron”. Ante la pregunta de si el chico era violento, dijo: “No, lo conozco desde el jardín y el nene no era así”.

En tanto las autoridades de la Escuela N° 55 Juan Vucetich desmintieron que el menor haya agredido a la maestra y que le haya puesto el arma en la cintura a una compañera. Luego aclararon que sólo “trajo el arma para hacer una broma”.

Los directivos del establecimiento se comprometieron a reunirse por separado, antes de que termine la semana, con los padres de cuarto, quinto y sexto grado para informales cómo van a seguir la situación y qué tipo de trabajo de integración van a realizar con la comunidad educativa.