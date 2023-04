La jugada de Larreta mirada desde otro ángulo

La semana política estuvo signada por las reacciones verbales que siguieron a la decisión del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a la presidencia, Horario Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones para Buenos Aires, con boleta única y los mismos días que se efectúen las PASO y las elecciones generales en la mayor parte del país. Aquí otra lectura de la razón de esta jugada mal recibida por los propios. Los que critican la decisión de Rodríguez Larreta arguyen motivos de costo, falta de conocimiento de la ciudadanía y cambio de reglas del juego, ya cerca de los comicios.

La razón del enojo de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, más bien, es porque el formato perjudicaría al candidato a jefe de Gobierno de la Cuidad por el PRO, Jorge Macri, y por el hecho de haber tomado la decisión solo, desafiando el liderazgo de Macri. Las elecciones concurrentes podrían favorecer, en cambio, a Martín Lousteau, de la UCR, ya que en la boleta electrónica se vota

candidato a jefe de Gobierno, desvinculado del candidato a presidente.

Foto: Noticias Argentinas.

El grado de importancia que le asignaron algunos medios y dirigentes a esta discusión interna y porteña, guarda relación con la ansiedad por despejar las dudas sobre los candidatos de la oposición. En la reunión con candidatos en la Sociedad Rural del miércoles, los mencionados referentes de Juntos por el Cambio trataron de bajar el tono de la discusión a la vez de brindar alguna de las señales ansiadas por el establishment.

Así, por ejemplo, Macri, más suelto de lengua ahora que ya no es candidato, profetizó: "Vamos a ir a una segunda vuelta con esta expresión más liberal, rupturista, de más enojo". "Va a ser un gran desafío para nuestro candidato que gane la interna" . "Espero que (Milei) ponga diputados ideológicamente sólidos, tiene el desafío de encontrar gente que represente ideas liberales puras. Hay que sumar libertad con responsabilidad porque sin responsabilidad la libertad puede ser muy dañina". La frase es más astuta de las que acostumbra Mauricio. Está diciendo que la diferencia con Milei para él es de grado y no de esencia. Que el desafío para

“su” candidato será la diferenciación con Milei, quien va a entrar en el balotaje, pero -se puede leer entrelíneas- carece de equipo y no da garantías de responsabilidad.

En ese mismo escenario, también dando por superada la pelea, Larreta apeló a los que ya son sus ejes de campaña: el diálogo y la experiencia de gestión. “Se requiere un acuerdo político sólido para aprobar leyes desde el primer día. Todo lo demás es verso. Para eso es necesario el diálogo. Eso es lo que la Argentina necesita. Y gestión. Gente que sepa, experiencia, años en el Estado para hacer que las cosas sucedan”. A su turno, Bullrich, también apeló a su leitmotiv de campaña: “La Argentina necesita carácter, ímpetu y coraje para producir las transformaciones”.

El tablero del espacio macrista tiene puntos de coincidencia con el que describo en mi libro recién salido: Grieta entre el relato y la conversación. Comunicación política argentina de 2001 a la pandemia.

El libro de Damián Fernández Pedemonte

En las elecciones del 2015 entre la primera y la segunda vuelta, Macri intentó un discurso que conciliara cambiar el rumbo con darle continuidad a los beneficios sociales percibidos por gran parte de la población durante el gobierno de Cristina. Así inauguró un gobierno frágil que requería fortalecer la coalición con la UCR y Carrió e invitar a “la avenida del medio” que había terciado por él recién en el balotaje. No fue el planteamiento de las elecciones de segundo término y lo que vino después. Más bien fue el triunfo de la idea de cerrar las fronteras del Pro, desechar cualquier acercamiento al peronismo y arrinconar a la UCR. Creo que este es el

esquema que no quiere repetir Larreta, avistando condiciones de partida peores que las de 2015: alta inflación, deuda y déficit, junto con alta pobreza y conflictividad social.

Un plan que se presente sin el realismo suficiente para alcanzar acuerdos básicos estaría condenado a fracasar de nuevo. Ese programa debe ser concomitante con su comunicación, lo cual requiere de persuadir a los grandes electores, que serán los stakeholders del futuro gobierno. En la carrera hacia el poder existen tres etapas interconectadas. Ganar las PASO es condición necesaria para llegar a las elecciones generales, y esto para gobernar el país en la próxima etapa. Condiciones necesarias pero no suficientes. Foto: Noticias Argentinas.

Hoy por hoy pareciera que Bullrich tuviera más chances de ganar las PASO, sólo si uno se imagina que en las internas de cada fuerza votan fundamentalmente los simpatizantes de ella, cosa que las últimas PASO contradicen. Rodríguez Larreta cree que tiene más chance de ganar las elecciones generales, porque cree poder atraer votos de quienes se oponen a la alternativa extrema de Milei, a la vez ultraliberal (en lo económico) e iliberal (en lo político), pero tampoco quieren más kirchnerismo. Y más chance de poder gobernar.

Su jugada, pareciera, va en esa dirección: abrir la coalición (UCR, CC, independientes), y diferenciarse de Milei, oponiendo experiencia de gestión a pura teoría, y consenso a conflicto permanente. A la vez, despegarse de Macri, que fracasó cuando tuvo su oportunidad y aún tiene una imagen negativa de más del 60% en la población. Larreta tiene claro que gobernar es poder gobernar. Pero, para eso tendría que ganar las PASO, lo cual no está nada claro y, luego las elecciones, menos claro todavía.