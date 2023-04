Contundente afirmación de Horacio Rodríguez Larreta sobre una posible ruptura en JxC

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, expresó hoy que en el camino que tiene la coalición opositora hacia las elecciones "puede haber diferencias", pero reiteró que "no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura".



"En el camino puede haber diferencias, no todos pensamos igual", indicó Rodríguez Larreta al participar de un encuentro organizado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el predio del barrio porteño de Palermo.



Así se refirió a la crisis que atraviesa el PRO luego de que haya decidido que la boleta única electrónica sea el método para las próximas elecciones en el distrito porteño, algo que para su histórico líder político, Mauricio Macri, fue "una profunda desilusión".



"Estoy para discutir con los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Esa es mi decisión y me hago cargo", expresó.



Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño reiteró que "no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en JxC".



"Tengo una ley en la ciudad de Buenos Aires votada a fin de 2018 que dice que en esta ciudad se vota con Boleta Única Electrónica y no hay margen para la mal interpretar. La ley es clarísima", detalló.



Durante su discurso, el jefe de Gobierno local también mencionó distintos ejes que tendría una hipotética gestión suya en la Casa Rosada a partir de diciembre de este año.



"Mi prioridad va a ser ordenar las cuentas y llegar al déficit primario cero el primer año", remarcó como una de sus principales metas.



También prometió nuevamente "eliminar las retenciones para más de 200 productos de las economías regionales", un impuesto al que calificó de "horrible".



"Con el resto de las retenciones tenemos que marcar juntos un compromiso de descenso escalonado que vaya de la mano con el aumento de exportaciones", añadió.



También aprovechó para marcar un contrapunto con quienes prometen "quitar el cepo el primer día" y prefirió hablar de "llegar" a un tipo de cambio unificado "lo más rápido posible".



"Decir que soluciono los problemas el primer día, que desaparecen los impuestos, eso no es serio. Tenemos que hablar con la verdad. Acá no hay recetas mágicas", expresó



En esa línea, indicó que "no es serio" que alguien proponga "quitar el cepo desde el primer día", sino que "hay que trabajar de verdad".



Y agregó que eso se logrará "cuando podamos ir reconstruyendo la confianza para tener una Argentina más estable"



"Si no hay equilibrio fiscal, todo lo que decimos suena maravilloso pero no va a suceder", señaló.



También resaltó que "no hay que bajar el gasto público a cero" sino que "hay que laburar e investigar caso por caso".



"Hay que investigar gasto por gasto, ministerio por ministerio", remarcó



Por otro lado, hizo énfasis en que "todas sus propuestas" tienen que tener respaldo en el Congreso "sino todo es verso".



"Hay que construir un acuerdo político para que todo lo que dije tenga acuerdos y leyes en el Congreso", remarcó, sin dejar de mencionar que "no cree" que "el kirchnerismo" esté de acuerdo con "aprobar algo de lo que estoy diciendo".