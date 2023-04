Fueron aparecieron diferentes inteligencias artificiales para escribir, para diseñar, para hacer logos, para buscar imágenes, para crear música y todo lo que se te ocurra en cuestión de segundos. Algo que repito, ya existía pero tenía que aparecer algo como en este caso el ChatGPT para popularizarse y que abramos los ojos y seamos conscientes de hasta donde ha llegado la tecnología y de todo lo que se puede hacer con ella, para bien o mal. Da un poco de miedito ponerse a pensar en todas las tareas que puede haceren cuestión de segundos.

¿El cerebro digital podrá reemplazar al cerebro humano o la idea es que lo acompañe y sea compañero perfecto para crear lo que quieras? Ojalá que sea lo segundo, ¿no?

Foto: DV.

A la hora de pensar una nota, primero pensé en demostrar que este Chat puede escribir fácilmente una nota de mi sección recomendando un artista. Pero mi idea era mandarlo al frente con preguntas que tengan que ver con mis recuerdos y las emociones, demostrando que esta es una gran herramienta de apoyo pero que le falta corazón, sensibilidad, emociones y

lo más importante de todo: nuestra memoria y nuestra historia.

Que le falta también esa conciencia y personalidad que tiene la inteligencia artificial de la película ¨Her¨, hecha en 2013 y que te recomiendo verla ya. Ya que habla y muestra un posible futuro muy similar al de hoy, donde un joven se enamora de un sistema operativo nuevo que viene con conciencia y sentimientos. Recién divorciado y deprimido, elige un sistema femenino onda ¨Siri¨, que se llama Samantha y cuya voz es la de Scarlett Johansen, y de a poco se va a enamorando de ella.

Joaquin Phoenix instalando a su futura novia. Foto: DV.

Después pensé en escribir sobre una banda que sea recomendada por el chat, que tranquilamente podría haberlo hecho, ya que este bot está para eso y mucho más. Y creo que jugando un buen rato con él y charlando de bandas y solistas que te gusten, podés llegar a conocer bandas tan buenas, como te podría recomendar un amigo o periodista musical. Finalmente, se me ocurrió hacerme la pregunta de ¨qué pasaría si una leyenda de la música hubiera contado con inteligencia artificial¨ y se tentara. Obviamente que es un juego, por eso quiero ir directo a una leyenda de hace años e imaginarme la evolución de un artista como John Lennon en este caso, acompañado de esta tecnología.

Imagen de John con un celu, creada por Inteligencia Artificial. Foto: DV.

¿Hubiera sido tan famoso si hubiera obtenido ayuda del famoso Chat? Así como yo hago este juego de fantasía, tranquilamente la gente podría hacer lo mismo si quisiera comenzar una carrera musical. Si la pega o no, ya es otro tema. Pero poder se puede.

Le pasó al músico Zambayonni cuando tocando en un concierto, mitad en chiste y mitad en serio, le pidió al Chat que le escriba una canción en base a palabras elegidas por el público: un tema que hable sobre el color azul, que fuera movida, alegre y triste. En segundos, el Chat le pasó tres propuestas de letras y Zamba eligió la tercera. La letra la pasaron a un papel que le llegó a su atril y ahí nomás con improvisación y tirando unos acordes, se puso a cantar un tema que no sonaba nada mal.

Volviendo a John, vamos a jugar un poco y a partir de ahora flasheemos que Lennon le pide ayuda en cada momento de su carrera.

John entra a este link y le dice al Chat que son una banda de Liverpool y que quiere un nombre en inglés que suene alegre y que remita a un escarabajo. El chat a los segundos le responde lo siguiente: Si deseas un nombre en inglés que haga referencia a un escarabajo y eres una banda de Liverpool, una opción podría ser "Beetle Brigade" "Beetle" es la palabra en inglés para escarabajo, y "Brigade"; transmite un sentido de unidad y fuerza, lo que podría ser adecuado para una banda de músicos. También es un nombre que suena atractivo y memorable.

Imaginemos que John decide ¨Beetle¨ le agrega en un juego de palabras la letra A en el medio, pregunta a sus compañeros y deciden quedarse con ¨The Beatles¨ Necesitarían hacer un logo. Entran a Looka.com y en segundos eligen este logo de los diez que le ofreció la inteligencia artificial. Luego llegaría el momento del primer disco. Foto: DV.

John recurre al chat para ideas de portadas para el debut. No tiene mucho en la cabeza: solo tiene claro el look. Le pide que les gustaría salir de traje y corbata. En segundos el chat le pasa varias opciones: ¡Por supuesto! Aquí te dejo algunas ideas de imágenes que podrían funcionar para una portada de disco con jóvenes con traje y corbata:

Una foto en blanco y negro de los jóvenes en un ambiente urbano, como en una calle o en un edificio alto. Una ilustración estilo cómic de los jóvenes en traje y corbata de manera informal posando juntos Una foto en color de los jóvenes posando en un ambiente elegante, como un bar de lujo o un edificio histórico. Una ilustración con estilo retro de los jóvenes en traje y corbata, como si estuvieran en una revista o un anuncio antiguo. Una foto en blanco y negro de los jóvenes en un ambiente más informal, como en un parque o en una cafetería, pero aún así vistiendo traje y corbata.

John elige la opción 2 y en vez de buscar un ilustrador, junto al resto de la banda entran en la aplicación haciendo click aqui que en segundos le pide que les haga la imagen elegida. Imagen hecha en segundos por la Inteligencia Artificial. Foto:DV.

The Beatles la rompe y se hacen conocidos en Estados Unidos y en el mundo. A la banda se le ocurre hacer una película que hable de sus vidas en las giras y sus fans. Van a llamar a un guionista, pero John ya medio enviciado, prefiere preguntarle al chat a ver si se le cae alguna idea. El chat en segundos les pasa este boceto:

La película comienza con la banda en plena gira mundial, tocando en enormes estadios ante multitudes eufóricas de fans. A medida que la gira continúa, la banda se da cuenta de que sus seguidores se están volviendo cada vez más obsesivos, siguiéndolos a todas partes y haciendo todo lo posible por llamar su atención.

Después de una serie de incidentes extraños, como fanáticos que se cuelan en su autobús de gira y acampan en frente de sus hoteles, la banda decide que es hora de tomarse un descanso. Pero cuando llegan a su próximo destino, descubren que han sido seguidos por un grupo de fanáticos especialmente dedicados que han alquilado la habitación contigua a la suya. Desesperados por escapar de sus seguidores, la banda idea un plan: hacerse pasar por una banda de covers y tocar en bares locales en cada ciudad que visitan.

Al principio, se sienten un poco avergonzados por tocar covers de otros artistas, pero pronto descubren que esta nueva estrategia es divertida y liberadora. Tienen la oportunidad de tocar música diferente, experimentar con nuevos estilos y simplemente divertirse en el escenario. Con el tiempo, la banda comienza a ganar popularidad como una banda de covers, y sus seguidores fanáticos se desvanecen en el fondo. La banda se da cuenta de que lo que realmente querían era simplemente hacer música y divertirse en el proceso, sin toda la presión y las expectativas que venían con ser una banda famosa. En el clímax de la película, la banda es descubierta por sus seguidores fanáticos en un pequeño bar local.

Pero en lugar de atacarlos, los fans se dan cuenta de que simplemente están disfrutando la música tanto como lo hacen ellos. La película termina con la banda tocando en el escenario rodeada de sus seguidores más fieles, todos disfrutando de la música juntos como una gran familia.

La película se hace y la rompe, la ven en todos los cines del mundo. Al año siguiente John conoce a Dylan y Bob le dice que si bien su música suena linda pero que sus letras no dicen nada. A partir de ahora Lennon haría temas más personales. El primero sería Help y la idea se basa en un momento personal de Lennon donde no estaba pasando un buen momento en su vida personal, mezcla de su melancolía, la fama y si situación sentimental con su primera mujer. Necesitaba ayuda y necesitaba expresarlo en una canción. Le falta una letra y John no lo duda.

Le pide una al Chat que le pasa lo siguiente:

¡Claro! Aquí te dejo una posible letra de una canción en inglés que habla sobre pedir ayuda y que incluye la palabra "Help" como elemento central:

Verse 1: I'm feeling lost and all alone, I don't know where to go, I'm trying hard to find my way, But it feels like such a heavy load.

Chorus: Help me, I need somebody, Help me, not just anybody, Help me find the strength to carry on, Help me until the darkness is gone.

Verse 2: I've been walking down this road, For what seems like miles and miles, But every step feels harder now, And my heart is in denial.

Chorus: Help me, I need somebody, Help me, not just anybody, Help me find the strength to carry on, Help me until the darkness is gone.

Se separan los Beatles. John hace terapia para su primer disco solista. Le pide al chat que le haga un tema doloroso para sanar el abandono de su padre y de su madre.

El chat en segundos le hace la letra de ¨Mother¨.

Por supuesto, aquí tienes una canción triste que habla del abandono de tus padres:

Verse 1: I was just a child when you walked away Leaving me alone to face each day I searched for answers that I never found While my heart was breaking on the ground

Chorus: Abandoned by the ones who gave me life Left to face this world with all its strife I wonder if you ever think of me Or if you're happy living wild and free

Verse 2: Growing up without you was so tough I felt like I was never enough I missed your love and your guiding hand But you were off living a life so grand

Chorus: Abandoned by the ones who gave me life Left to face this world with all its strife I wonder if you ever think of me Or if you're happy living wild and free

Bridge: I know that life can be so hard But you left me feeling so scarred I hope that someday you will see What you took away from me

John hace años que está con Yoko Ono y juntos deciden hacer un himno que hable de la paz. Piensan en un mundo diferente, pero les falta una letra y les da fiaca pensarla. Solo quieren usar la palabra ¨Imagine¨ como concepto. Ya sin dudarlo le piden al chat que les escriba el tema. El chat en segundos les responde: Aquí te dejo una letra de una posible canción en inglés que habla de la paz

y el amor y usa la palabra "Imagine":

Verse 1: Imagine all the people, living in harmony A world without division, a place where we are free A world without violence, no more wars to fight A world filled with love, and everything is right

Chorus: Imagine the peace that we could find If we all just opened our hearts and minds Imagine a world without hate Where we all can communicate

Verse 2: Imagine all the children, playing hand in hand No more discrimination, we all can understand A world without borders, no need to separate A world filled with kindness, where love can radiate

Chorus: Imagine the peace that we could find If we all just opened our hearts and minds Imagine a world without hate Where we all can communicate

Bridge: We have the power to make a change It all starts with us, it's not too late Let's break down the walls that divide And come together, side by side

Y así podríamos seguir jugando e imaginando un futuro no tan lejano donde cualquiera, sea artista o no, use la inteligencia artificial para escribir canciones, para componer, para diseñar, para hacer un logo y mil tareas más que no tienen que ver con esta nota.

Hace unas semanas más de mil CEO´S y académicos pidieron frenar todas las pruebas de inteligencia artificial, incluyendo a Elon Musk, actual CEO de Twitter y uno de los que ayudó a crear el CHAT GPT. “El peligro de entrenar a la IA para que se despierte, en otras palabras, es mortal”

Espero que la IA haya llegado solo para quedarse, ayudar y adaptarse. Sino queridos lectores, algún día en algún futuro no muy lejos, deberemos contar con una Sarah Connor y un Arnold para que nos ayuden a enfrentarla, como pasó en la saga Terminator.

Hasta la vista, Baby.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"