La desopilante reacción de Antonela Rocuzzo con la nueva campaña de su marido

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, reaccionó a las publicaciones de la marca parisina de la campaña de la que forma parte el futbolista argentino. Cientos de usuarios, también interactuaron con su respuesta a la foto que subió Louis Vuitton a Instagram.

Aunque no son de mostrar mucho su vida privada y poco se sabe del minuto a minuto de uno de los matrimonios más populares del mundo, cada tanto aparece una interacción entre ellos en redes sociales que rompen con todos los números.

La foto de Messi a la que reaccionó la esposa del futbolista.

Esta vez, Louis Vuitton publicó tres fotos de Lionel Messi como parte de una campaña de la marca y, en una de ellas, Antonela Roccuzzo comentó solo unos emojis de enamorada. Los usuarios y fanáticos de ambos no tardaron en responderle también a ella. Sea con emojis de corazones, una cabra (por la sigla G.O.A.T.: "Greatest of all time", en referencia a Messi), o directamente con palabras de afecto a la que muchos fanáticos llaman "primera dama".

La respuesta de Antonela Roccuzzo en la publicación de Louis Vuitton.

Las publicaciones se dieron en el marco de la campaña que anuncia al futbolista como embajador de la marca francesa que es sinónimo de elegancia. Una campaña publicitaria más de la que participa el capitán de la Selección argentina de fútbol, que obtuvo el título de mundo en el último diciembre.