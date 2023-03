El alarmante testimonio de una vecina de Guaymallén sobre las construcciones de los hermanos Paco

Esta semana, la trágica muerte de un niño de 6 años dejó a la luz las irregularidades en las distintas obras que se encuentran en el departamento de Guaymallén de la mano de la empresa IDANDI, que tiene como dueño a Florentino Daniel Paco. Frente a esto, MDZ Radio dialogó con Marcela Mazziotti, vecina de Guaymallén, quien describió la preocupante situación del estado de las obras de la empresa mencionada.

“Paco viene construyendo desde hace muchísimo en Guaymallén. La gente comenzó a decir que dicha empresa no escritura, y no brinda los servicios correspondientes. Tengo entendido que el loteo donde el niño muere es una construcción clandestina. El municipio no ha podido controlar nada de lo que ha construido. Allí está viviendo gente, además se ha construido en una prolongación de una calle, no se ha hecho un estudio de impacto ambiental”, expresó la entrevistada.

En este sentido, remarcó que los vecinos han insistido en que se debe demoler dicha prolongación ya que provocará que las calles de alrededor colapsen. “Somos 30 vecinos los que estamos, donde murió el nene son 220 viviendas. Otra construcción sobre calle Castro, tendrá 800 viviendas, en un radio de menos de un kilómetro”, dijo.

La entrevistada detalló que desde 2019 los vecinos de la zona empezaron a presentar notas en la Municipalidad sobre las irregularidades de dichas obras. “El municipio dice que no puede hacer nada, que ellos clausuran y la empresa rompe la faja, se meten en los terrenos y siguen trabajando; o pagan y continúan con las obras. Tuvimos que ir a la Justicia, por esta razón se frenó la construcción de la calle Castro, la obra donde murió el nene tenía pedido de que se frenará”, agregó.

“En el predio donde murió el nene como era una obra ya construida la jueza entendió que se debía iniciar un proceso para evaluar cómo se regularizaba. En el otro predio que se estaba construyendo, se dictó la medida de no innovar, la cual no respetaron”, añadió.

“Estamos frente a gente que no respeta absolutamente nada. Hemos hablado con Florentino Paco y nos argumenta que no lo dejamos trabajar. Lo único que pedimos es que si llevan a cabo desarrollos, lo hagan de acuerdo a la ley y que se haga un estudio de impacto ambiental. La municipalidad está mirando para otro lado, porque no frena”, sostuvo.

Mazziotti aseguró que muchas de las obras desarrolladas por IDANDI, donde mucha gente ya está viviendo, tienen muchos problemas con los servicios. “Estas obras están colapsando las calles, porque no hay estudios de impacto ambiental. Daniel Paco no presenta los planos de urbanización”, cerró.