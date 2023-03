Volvió a buscar sus cosas después de una ruptura y su ex lo espero con una sorpresa desagradable

Las rupturas no son algo fácil de manejar y en algunas ocasiones no suelen terminar del todo bien. Este fue el caso de Mateo (@tutecolman10), quien compartió en Twitter una experiencia desagradable que tuvo con su ex pareja después de su separación. La historia se hizo viral.

Al regresar a la casa de su ex para recuperar algunas de sus pertenencias personales, Mateo se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su ex pareja había dañado de manera irreversible la camiseta del club de sus amores, San Lorenzo. En la foto que publicó se ve como el escudo de la camiseta tiene una tajo.

La mujer cortó el escudo de la camiseta

Foto: @tutecolman10

Según el relato de Mateo, su ex pareja siempre se molestaba y le causaba problemas cuando él iba a la cancha o cuando jugaba San Lorenzo. "Que tan mala persona podés ser. Quedó demostrado la clase de persona que sos", comentó el usuario.

El posteo de Mateo se hizo viral en Twitter y posee más de 22.000 "me gusta, 1500 citas y más de 500 retweets.

Los usuarios de la red social han expresado su apoyo al joven. Algunos incluso ofrecieron ayudarlo para que pueda comprarse otra camiseta: "Como andas Mateo, no te conozco, pero sí puedo decirte que tenés que estar feliz. Porque gracias a Dios te alejaste de esa persona. Un escudo roto es mejor que seguir al lado de esa persona. Camisetas te vas a comprar miles".

Mateo, frente al pedido de varios usuarios, puso su CBU para recibir donaciones para poder comprarse otra camiseta.