Video: fue a visitar a su abuela de sorpresa y su reacción conmovió a todos

Los abuelos son una compañía fundamental por los vínculos que se generan comúnmente con sus nietos y nietas, y cada vez que se reúnen ambas partes se ven enriquecidas por la transmisión historias, experiencias de sus vidas y ricas comidas, además de las muestras de amor y cariño de uno y otro. Es por eso que, cada vez aparecen publicaciones mostrando este tipo de historias, se ganan el amor de toda la comunidad existente en redes sociales y se viralizan velozmente.

En esta ocasión, un usuario de Twitter compartió la reacción de su abuela 'Chocha' al ser sorprendida por su visita y la publicación rápidamente se volivó viral, cosechando miles de likes y cientos de respuestas cargadas de amor y ternura.

"Hola Chocha, te vine a visitar. Recién llegué de Buenos Aires", sorprendió @peralta_nico a su abuela, quien primero se sorprende y lo interroga: "¿Nico? ¿sos Nico?". "¿No me reconocés con anteojos?", responde el joven y su abuela rápidamente se levanta para saludarlo efusivamente con besos y abrazos.

"Qué hermoso", expresa al final la abuela 'Chocha'.

Una tierna reacción que se ganó el amor de toda la comunidad de Twitter y viralizó el posteo, que superó los 21 mil likes y fue acompañado de cientos de respuestas llenas de emoción por parte de sus seguidores: "¡Me morí de amor!".

"No estoy llorando. Se me metió una Chocha en el ojo ¡Qué hermosa esa abuela, Nico querido!", comentó uno de los usuarios. "Ay, muero de amor con estos videos Nico, que lindo que tengas y disfrutes de tu abuela. Te juro que amo cuando nos compartís estos momentos", "Lloro siempre cuando la veo, me hace acordar a mi nona. Hermosa", sumaron otros seguidores con mucha emoción.

"No me canso de ver el vídeo. Qué hermoso, cuánto amor. Ya no tengo mis abuelas y me recordó esos momentos que iba a visitarles así porque también vivía lejos. Qué lindos momentos, bendiciones", "¡Qué linda! Me hace acordar cuando iba de sorpresa a mis abuelos Tonin y Panchita. Qué bueno que podés seguir disfrutando de ella", fueron otros de los comentarios que recibió este posteo viral.