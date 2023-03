Una madre no puede identificar a sus gemelos y tuvo que ir a la Policía

La insólita historia fue contada por la propia madre de los gemelos, dado que no puede saber cuál es cuál de sus hijos. Mediante Twitter, contó que debió acercarse a la Policía y el relato se viralizó. "Mañana tengo que ir a la Policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gane", comenzó explicando en un tuit.

"Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz , en persona son iguales.", explicó Sofía en su cuenta de Twitter.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuáluD83EuDD26uD83CuDFFD???, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Horas más tarde, siendo ya viral su historia, publicó nuevamente otra peripecia que debe sortear en su investigación: "Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien", y adjuntó una foto de la huella digital de uno de los gemelos, que todavía no está registrada.

Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien. pic.twitter.com/HbrNf2Eg1t — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Luego agregó que a uno de los dos gemelos lo vacunaron dos veces y ahora los diferencia pero que sigue sin poder identificarlos por su nombre: "Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es", contó.

Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es. pic.twitter.com/ZkJm0mvWtU — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Otros usuarios comentaron la historia ofreciendo una especie de solución: "Perdón, voy a hacer una pregunta desde mi ignorancia total y la falta de maternidad... pero si son tan chiquitos ¿No podés renombrarlos y fue? Como resetearlos". Otro más de los que interactuaron con el tuit viral, explicó como hicieron con su hermano para identificarlos: "Con mi hermano mellizo usábamos pulsera, uno la izquierda y otro la derecha. El mito dice que una vez se nos cayó a ambos y nos las pusieron invertidas. Tenemos casi 30 años y puede que yo sea él y él sea yo", comentó sobre el intento de sus padres para identificar los gemelos que pudo, o no, haber funcionado.