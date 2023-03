Tras la polémica por su elección, la flamante Reina de la Vendimia se defendió en sus redes sociales

Tras la polémica que suscitó la elección de Ana Laura Verde como Reina Nacional de la Vendimia 2023, fue la misma soberana quien se defendió de las críticas a través de su cuenta de Twitter.

Es que las redes sociales se llenaron de posteos criticando su coronación, principalmente atentando contra su aspecto físico y también apoyándose en los dichos que señalan una movida por parte del intendente de su departamento, La Paz, en la cual habría organizado el traslado de una gran cantidad de paceños para asistir al Frank Romero Day y conseguir una gran cantidad de votos para su representante vendimial.

"Nada ni nadie, ni ningún mal comentario me va a tirar abajo la felicidad que tengo de estar cumpliendo este sueño. Somos tan merecedores de la corona nacional como todos los departamentos de Mendoza", posteó quien representó al deparamento de La Paz en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Juglares de Vendimia..

Nada ni nadie, ni ningún mal comentario me va a tirar abajo LA FELICIDAD QUE TENGO DE ESTAR CUMPLIENDO ESTE SUEÑO uD83DuDC96 Somos tan merecedores de la corona nacional como todos los departamentos de Mendoza ?? — Ana Laura Verde (@Anaaverdee) March 6, 2023

Ana Laura hizo una gran campaña para conseguir votos (obtuvo 69) y llevó muchísimos paceños al Frank Romero Day. Siete micros llenos de vecinos del departamento de La Paz llegaron hasta el Teatro Griego y, con el nuevo sistema de votación electrónico, esto terminó siendo determinante. Ella misma contó en cada entrevista que caminó cada punto de su departamento para hacerse conocer y asegurar que iba a representarlos de la mejor manera.

Ana Laura Verde obtuvo 69 votos y fue coronada Reina Nacional de la Vendimia 2023. Foto: Alf Ponce Mercado / MDZ

Con su elección como reina nacional, obtuvo la segunda corona para el departamento del este provincial luego de 27 años. La única soberana nacional que había conseguido La Paz había sido Lorena Lorca en 1996.

Además, otros posteos también apuntaron contra su aspecto físico, alimentando el prejuicio que tiene una parte de la sociedad y el estigma sobre las reinas vendimiales. En ese sentido, la flamante soberana contó con la banca de la reina de mandato cumplido Mayra Tous.

"No puedo creer todo lo que leo en las redes. ¡No aprendemos más! Exigimos que “no sea un concurso de belleza” porque cosifica, pero cosifican poniendo como eje central el concepto mega subjetivo de belleza", posteó en sus redes sociales quien fuera electa Reina Nacional en 2020 y se mantuvo durante 2021 por la pandemia de coronavirus.

No puedo creer todo lo que leo en las redes. No aprendemos más! Exigimos que “no sea un concurso de belleza” porque cosifica, pero cosifican poniendo como eje central el concepto mega subjetivo de belleza



Abro hilo — Mayra Tous (@MayraTous) March 5, 2023

"Se auto definen como empáticos y lo que menos hacen es empatizar con quienes están expuestas ante una inmensidad de gente. Critican cuerpos, hablan de las familias. No son conscientes del daño que generan. Por mi parte grité cada voto de Tupungato como una loca, conté votos como niña, me puse feliz y festejé como barra brava porque una persona con muchas capacidades y humildad consiguió un enorme lugar. Y me alegró que una joven enóloga con familia de viñateros sea la Reina de la Vendimia porque esto va más allá. Construyan no destruyan", completó con otros dos tweets la tupungatina.