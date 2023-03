Preocupación por el aumento de un delito cometido por menores de edad

En las últimas semanas vienen repitiéndose los llamados “robos piraña” en el barrio Nueva Córdoba y en cercanías del Centro de la Capital provincial. Se tratan de arrebatos cometidos en la calle por grupos de jóvenes que despojan a sus víctimas de sus

pertenencias, manejando el factor sorpresa y tomando ventaja de la cantidad de atacantes que actúan en el hecho.

Tras varias denuncias que se hicieron públicas, en reclamo de medidas concretas para combatir la inseguridad, en la noche del domingo la Policía desplegó un operativo que dio como resultado la detención de 22 personas. La polémica se dio porque de ellos, 19 de los aprehendidos eran menores de edad (7 varones y 12 mujeres) siendo sólo dos mayores, de 18 y 19 años.

Los demorados fueron apuntados por damnificados de la zona como los supuestos autores de robos al estilo “piraña” realizados mediante amenazas en inmediaciones de a zona donde fueron aprehendidos. Además se secuestraron cinco celulares, robados

minutos antes en la zona.

El comisario inspector Daniel Segura explicó que el grupo de arrebatadores lo conformaban unos 50 jóvenes, y que actuaban cerca del Parque Sarmiento. Luego de dar aviso a la Policía, casi la mitad de ellos fueron apresados en Nueva Córdoba. Segura dijo que "se trabajó con cámaras para individualizar al grupo que se mueve en masa de 40, 50 personas. Son todos jóvenes y van atacando a aquellas personas vulnerables, teniendo en cuenta que hay personal a la vista y cámaras".

Según detalló, si bien hay denuncias de que golpearon a algunas de sus víctimas, no se identificó que hayan tenido armas. El modo en que operan es identificando a una posible víctima vulnerable, para rodearla, golpearla y despojarla de pertenencias como celulares, carteras o billeteras.

Es de destacar que el fin de semana anterior, se había demorado a otros cinco menores, uno de 12 años, dos de 14 y dos de 15, que asaltaron un hombre que circulaba por el Parque Sarmiento y le robaron todas sus pertenencias. La Policía logró detenerlos a pocas cuadras y recuperar los elementos robados.

En el caso interviene el fiscal José Mana, quien ya imputó por robo y tentativa de robo a los jóvenes involucrados. Sin embargo, al ser menores de edad, fueron liberados y puestos a disposición de sus padres y madres.

Petitorio de los vecinos

Ante los hechos de inseguridad registrados en la zona, el Centro Vecinal del barrio inició una junta de firmas a través de la plataforma Change, en cuya nota aseguran que los robos aumentan día a día, y que se han visto intensificados desde hace dos meses.

El texto de la nota, los vecinos solicitan: “al Ministerio de Seguridad provincial que le dé los elementos a la Policía para que pueda actuar en defensa de los ciudadanos; a los legisladores que cambien el actual Código de Convivencia “que le ata las manos al cuerpo policial”; al Gobierno de la Provincia que garantice la seguridad en las calles de la ciudad; a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba que colabore realizando controles constantes de autos y motocicletas, manteniendo luminarias en buen estado; y a la Justicia que priorice y se ocupe de las víctimas más que de los delincuentes”.

“El momento de actuar es ahora, si dejamos pasar más tiempo la delincuencia se tornará imparable. La policía del barrio tiene un excelente accionar, pero no tiene los elementos suficientes para dar sería batalla al delito. No queremos llegar al extremo de no

poder caminar más por las calles a cualquier hora del día, como sucede en otros lugares del país, de no poder salir a trabajar, de no poder llevar a nuestros hijos al parque”, expresa el petitorio que en pocos minutos alcanzó las 450 firmas.

En tanto, en el barrio Centro, los vecinos armaron “una patrulla barrial” por los robos que sufren a diario. Además, pusieron carteles con “advertencias” a quienes circulen por la zona, para que estén atentos para no sufrir arrebatos.