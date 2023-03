La polémica recomendación sobre la leche que hizo una usuaria en Twitter

La polémica comenzó con la publicación de una cuenta de Twitter que contaba su experiencia con la leche sin pasteurizar y fomentaba su consumo: "El vecino viene tempranito a vender un litro de leche -sin pasteurizar- recién ordeñado por $1.25. La leche pasteurizada no tiene nutrientes. Por eso ha crecido la intolerancia a la lactosa". Como si de un estudio científico se tratara, la misma no pudo hacer frente a las críticas, aunque contó con algunos defensores de una propaganda por demás peligrosa.

La cuenta de "Bromatología en casa", que publica consejos y medidas para impedir la contaminación de alimentos o el consumo de productos peligrosos, fue tajante: "La venta de leche cruda está prohibida por ley (CAA), es un riesgo su consumo (SUH, brucelosis, salmonelosis y puedo seguir…). La pasteurización no modifica la estructura de la lactosa que es lo que provoca la intolerancia. Este es un mensaje peligroso". Además, en un pequeño agregado, desde la cuenta explicaron que "la intolerancia a la lactosa ocurre por ausencia o deficiencia de la enzima lactasa que es la que la degrada en glucosa y galactosa, se va perdiendo con los años luego del destete por no necesitarla más. No tiene nada que ver con la pasteurización".

Ante la viralización, no faltaron quienes defendieron esta peligrosa publicación que promueve el consumo de un producto peligroso para la salud, a menos que se haga un simple proceso de pasteurización. "Literalmente la leche de vaca tiene que pasar por 80 procesos ultra químicos para que lo consumas sin riesgo de enfermedades y hasta mortalidad y les sigue pareciendo normal consumirla", publicó una usuaria sobre la leche, aunque nada de sea verdad, dado que la pasteurización es un proceso simple de elevar la temperatura de la leche para eliminar las bacterias.

"La pasteurización consiste en calentar la leche a 72º C durante 15 segundos, para asegurarse de que no quede ningún patógeno vivo y que no se altere prácticamente nada de sus características nutricionales y organolépticas. Promover este tipo de sinsentidos es criminal", así lo explicó el ingeniero agrónomo José Álvarez, conocido en Twitter como "@BumperCrop1". El mismo, aunque muchos pueden no coincidir con uno de los principales influencers del sector, no deja de explicar la simpleza de este proceso que hace más de un siglo acompaña a la alimentación segura de los seres humanos.

La pasteurización consiste en calentar la leche a 72º C durante 15 segundos, para asegurarse de que no quede ningún patógeno vivo y que no se altere prácticamente nada de sus características nutricionales y organolépticas.

En este marco, la publicación tuvo más críticas que adherentes, dado que es sabido que la pasteurización es un método seguro y que funciona para hacer comestibles los lácteos. Si la leche no pasara por este procedimiento desarrollado en 1864 por Luis Pasteur, uno de los principales bacteriólogos de la historia.