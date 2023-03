Los hermanos sean oídos, ¡la mejor banda en el día de los hermanos!

Así como vos y yo seguramente nos hemos agarrado con nuestros hermanos en la infancia y adolescencia, en estas bandas pocos zafan a las piñas. A esas peleas comunes que ya existen entre hermanos y que suelen desaparecer mientras uno crece, me parece que en las bandas pasa al revés. Cada vez se pone más picante. Generalmente uno de los hermanos de una banda es el líder o el que se hace más famoso, y esas peleas por juguetes, ropa o atención de sus padres se van transformando en peleas por egos, celos, drogas, fama, dinero y mujeres. De hecho, varios se terminaron odiando y separando como banda. Son muy pocos los casos donde la ley primera del Martín Fierro se cumple.

The Everly Brothers, una de las primeras bandas de hermanos que se odiaron.

Bandas de hermanos sobran y hay para todos los gustos. Desde los tres hermanos Hanson que los conocimos de jóvenes con un tema insoportablemente pegadizo llamado Mmmbop, a los argentinos y más rockeritos Airbag, otro trío de hermanos de apellido Sardelli que ya tienen un carrera bastante de veinte años y suenan cada día mejor. Ah, no te quiero hacer sentir viejo pero los hermanitos Hanson ya están en los treinta y pico y entre los tres tienen trece hijos.

Los Hanson, casados con muchos hijos.

En el rock clásico tenemos a los hermanos escoceses Young que fundaron nada menos que AC/DC. De los tres hermanos, eran ocho, el mayor George estuvo solo al comienzo y murió en 2017 el mismo año que murió el segundo de los hermanos Malcolm que sufría de demencia. El que quedó vivo es el más famoso e ícono de la banda, el gran Angus que ahora o acompaña su sobrino Stevie en guitarra, hijo de otro hermano más. Dentro de todo se han llevado como pudieron y la única hermana de la familia fue

la que dio la idea a Angus de vestirse de colegio con pantalones cortos.

Después tenemos a los peleadores Gallagher de Oasis que deben estar en el top five de hermanos que más se agarraron a piñas. La rompieron pero eran medio insoportables, tanto entre ellos como con el resto que los rodeaba. También tenemos muchos casos como los de Jackson 5, que eran liderados por el pequeño Michael, y éste destacaba tanto del resto que un día se lanzó solo y mal no le fue, hasta que se metió con los pibes.

Oasis, gran banda liderada por dos hermanos que no paran de pelearse.

Están los que usan sus apellidos de nombre de banda como los Everly Brothers, un joven dúo que la rompió a fines a de los cincuenta, lleno de armonías, jopos y odio acumulado. Decían que habían tenido solo una pelea entre ellos pero que duró cincuenta años. Otros que usaron el apellido fueron los Van Halen: Eddie y Alex, batero Van. Después está de los hermanos Carpenter de la clásica The Carpenters con una historia trágica de Karen digna de googlearla. Lo mismo hicieron los Allman con los Allman Brothers.

También existen dúos onda Pimpinela o White Stripes que siempre dudamos si eran hermanos o pareja. Lo raro de Pimpinela era que en el show hacían canciones y actuaciones como una pareja que se mataban en el escenario pero nunca se separaban. En el caso de los White Stripes, se descubrió que eran pareja y por diversión o estrategia se hacían pasar por hermanos. Muy raro todo.

The White Stripes. Una pareja que decían que eran hermanos.

¿Quién más? De Argentina están los geniales Babasónicos (Adrián Dárgelos que en realidad se apellida Rodríguez y es hermano del violero Diego). No sé cómo se llevarán, pero suenan cada día mejor. Catupecu Machu que es para un artículo especial con esa hermandad espiritual que durará toda la vida entre Fernando y el desaparecido Gabriel. De las bandas clásicas hay un montón que quizás no sabías que eran hermanos: mis amados Beach Boys donde ya conté la historia de los Wilson en especial la de su líder Brian acá

Están los reyes del falsete y de la música disco. los hermanos Gibb de Bee Gees, que unidos lograban una energía única pero separados no se podían ni ver. Se viene la película y parece que su historia fue tremenda, hoy solo queda vivo Barry. Tenemos a los hermanos Knopfler de la gran banda Dire Straits, aunque el hermano de Mark abandonó la banda casi al toque).

O los hermanos Fogerty de Credence Clearwater Revival, otro caso donde Tom no se bancó la personalidad de John que era el que componía y lideraba la banda, a tal punto que se rajó y no se hablaron hasta días previos a la muerte de Sida del pobre Tom. Los Bee Gees cuando eran unos inocentes hermanos que tocaban.

De las bandas latinas tenemos a mi favorita mexicana Café Tacvba con los dos hermanos Joselo y Quique Rangel que parecen vivir en paz, la bandaza chilena que te recomiendo llamada Los Bunkers formada por los hermanos Duran y por último Residente, Cabra e iLe, los hermanos portorriqueños que armaron la ya legendaria banda de culto Calle 13. De bandas del nuevo milenio mis favoritos son los Kings of Lion, americanos y compuesto por tres hermanos hijos de predicador y un primo que en un documental vi que se peleaban más que yo con mis hermanos en la secundaria y más que los Oasis. Pero que en vivo suenan muy bien,

debajo va a un video.

Como te contaban bandas sobran y en casi todas hay pica entre hermanos o hermanas: Jesus and Mary Chain, Radiohead, Phoenix, los rollingas Black Crowes, The National, los rolingas Pier, dos hermanas Wilson en la banda Heart y dos hermanas Peterson en The Bangles, y el dúp de las Azúcar Moreno. Hay tantas que da para una segunda parte.

Para ir cerrando vamos a mi banda favorita de hermanos que fueron noticia porque se vuelven a juntar después de casi treinta años, a pesar de que hace poco uno de los dos hermanos dijo "Nadie puede estar interesado en ver a dos viejos en sus sillas de ruedas cantando You really got me". Pero bueno ¿quien no dijo algo y después se arrepintió? Festejan nada menos que 60 años desde que se formaron como banda. Estos dos hermanos se llaman Ray y Dave Davies, que en los años sesenta formaron The Kinks, una banda inglesa que debería ser tan reconocida como lo son los Rolling Stones o los Beatles, pero no lo fueron. Quizás por ser tan inglesa que no enganchó en los Estados Unidos, a diferencia de las dos bandas más famosas de la historia. Dave y Ray, hermanos y miembros de The Kinks.

Durante estas últimas semanas los miembros de The Kinks que ya están casi en los ochenta pirulos, activaron las redes sociales en Instagram, Twitter y hasta en Tik Tok. Increíble. Y fueron noticia porque tuvieron un problema con su cuenta de Twitter, ya que cada que vez que twittean les salía una alerta de advertencia. Esto es por el nombre de la banda que lamentablemente la aplicación la traduce algo así como ¨Los Perversos¨. Le mandaron este tweet a Elon Musk, el nuevo CEO de la compañía:

A los Kinks los conocí por la recomendación de un dueño de pocas palabras y mala de una disquería que sigue viva en la Quinta Avenida. Cuando me compré un disco de Blur en los años 90 me dijo que tenía que conocer a sus padres musicales. Había muchos discos y me recomendó ¨Lola Versus Powerman and the Moneyground, Part One¨ más conocido como el disco que tiene ¨Lola¨ uno de sus himnos que habla de un travesti hermoso que la confunden con mujer, tema bastante jugado para la época. Este disco para mi es especial y suena como Blur pero veinte años antes.

Después con los años me pasó que empecé a ver algunas películas de Wes Anderson y parece que también le gustaba ese disco porque metía temas en situaciones claves de sus pelis como fue en The Darjeeling Limited donde suena ¨Strangers¨ (tema que habla de la hermandad) y ¨This time tomorrow¨ que es mi tema favorito de los Kinks. También los recuerdo sonando en la gran obra arte noventosa de En el nombre del Padre, en la escena que el hijo volvía a Irlanda sonaba ¨Dedicated follower of fashion¨.

Después los Kinks fueron sonando en varias pelis: desde cuando fui a ver Minions con mis hijos y arranca con el primer punk de la historia ¨You really got me¨, en una peli muy buena llamada Radio Pirata y hasta en Avengers Endgame donde suena ¨Supersonic Rocket Ship.

Es una banda que se separó por peleas entre los hermanos, cuando no. Hay dos peleas que lees y no podés creer y que como a todo artista los bajan del pedestal y los transforman en seres humanos, a veces tan humanos que duele con esa cuota del ego y la fama que siempre vuelvo a la frase de "mejor no conocer a tus ídolos": cuando se casó Ray, su hermano que era padrino de boda estaba tan en pedo que no pudieron ni ponerlo de pie para que haga un brindis. Y Años más tarde Ray se vengó en el cumpleaños

cincuenta de su hermano cuando le puso su torta en la cara. Los Kinks en plenos años 60.

The Kinks es una banda que si la escuchás te vas a dar cuenta de que aún suena muy actual. Si te gusta el folk, el rock y el pop de lindas armonías vocales y buenos arreglos instrumentales, The Kinks te va a gustar. Nunca es tarde y menos ahora que se van a volver a juntar y quizás saquen un disco nuevo.

Me despido con esta playlist que te armé de diferentes bandas de hermanos donde al final le pongo un poco más de amor y de cantidad a los temas de los Kinks.

¡Hasta la próxima!

Dale play a la hermandad.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"