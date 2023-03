La sorpresa y expectativa de turistas en la previa a la Fiesta de la Vendimia

Los turistas, tanto nacionales como internacionales, arribaron hace algunos días a la provincia para disfrutar de los principales eventos de la Fiesta de la Vendimia. Este sábado, alrededor de las 18 horas, en diferentes puntos del centro mendocino comenzaron a congregarse cientos de turistas en varios colectivos y trafics organizados a través de paquetes turísticos para comenzar el ascenso hacia el Teatro Griego Frank Romero Day.

Uno de los principales puntos de encuentro para los turistas fue la Plaza Independencia, en donde varios colectivos diferenciados por el sector al que se dirigían dentro del teatro griego esperaban por los grupos para comenzar el ascenso hacia el Parque General San Martín. Además, los diferentes alojamientos del microcentro mendocino tuvieron su tiempo para que aquellos grupos con entradas se dirigieran hacia la casa de la Vendimia.

En la previa al Acto Central, MDZ recorrió los puntos de encuentro y varios hoteles céntricos para dialogar con muchos de ellos, quienes comentaron sus expectativas por el espectáculo y destacaron los vinos mendocinos, la gastronomía local, además de la calidad de nuestra gente y, por supuesto, la ventaja cambiaria que les permite acceder a las mejores opciones en productos regionales.

La Plaza Independencia fue uno de los principales puntos de encuentro para los turistas. Foto: Ivan Zirulnik

Ana y Mirta, dos turistas de Salto, Uruguay, se encuentran en la provincia precisamente para asistir a la Fiesta de la Vendimia. Similar es el caso de Luis y Hugo, oriundos de Entre Ríos y Corrientes, respectivamente.

Las mujeres comentaron que decidieron venir a la provincia a disfrutar de la Vendimia ya que "es una fiesta muy reconocida y queríamos conocerla. Desde que llegamos nos han sorprendido gratamente". "Es la primera vez que vengo a Mendoza", comentó Ana, mientras que su compañera señaló que ya había venido a la provincia, "pero no a esta maravillosa fiesta, y ahora quisimos venir a vivirla".

Foto: Ivan Zirulnik

En el caso de ambos amigos provenientes del Litoral argentinos, señalaron que es su primera vez y están ansiosos por disfrutar la celebración de lso mendocinos. "Nuestra idea era venir de vacaciones aquí a la provincia y, por suerte, dentro del paquete estaba incluida la Fiesta de la Vendimia"

Sobre su visita a la provincia, ambas mujeres exclamaron que "estamos encantadas por la movida, por lo que es Mendoza en este tiempo, todo lo que trabajan y la colaboración que hay. Es impresionante la organización y los eventos que hay durante todo el día y a la noche. Continuamente hay actividades, y la gente es muy linda, nos encantó la hospitalidad que tienen con los turistas".

Por su parte, los turistas del litoral argentino indicaron que hay altas expectativas por el espectáculo debido a lo que les han comentado de antemano, sumado a lo que vieron en las calles: "Cada cía más cercano al sábado se veía más gente en las calle, y con toda la fiesta de las carrozas (Carrusel) se vió muchísima gente, así que tenemos muchas expectativas".

Ante la expectativa por vivir el espectáculo que se brindará en el Teatro Griego Frank Romero Day, todos se mostraron ansiosas por encontrarse en el lugar y expresaron que esperan "lo máximo, queremos que nos sorprendan".

"Nosotros tenemos algo de conocimiento porque allá tenemos fiestas parecidas, no de semejante tamaño como la Vendimia pero hay fiestas populares bastante grandes. No se acercan a la cantidad de gente que habrá en la Vendimia, sabemos que no se pueden comparar, pero tenemos mucha ilusión", señalaron entre Hugo y Luis.

Además, coincidieron en destacar el vino, en primer lugar, y las carnes de la provincia: "Muy buenas carnes, llegamos a probar asados aquí y nos maravilló".

"Me impresionó también la arboleda, a pesar de estar en una zona árida estos árboles son una belleza. Está como toda ciudad turística, hay muchas opciones y no hay que asustarse", remarcó uno de ellos.