"Ley Agustina": tras la agresión a la moza de la Arístides, buscan endurecer las multas y penas por acoso en bares

Un proyecto de ley presentado por la senadora peronista Adriana Cano busca que se endurezcan las multas y sanciones para aquellas personas que acosan sexualmente al personal de bares y restaurantes de Mendoza. El disparador fue el caso de Agustina, la moza de la Arístides que fue brutalmente agredida por un cliente que le reventó un vaso en la cabeza.

El proyecto lleva el nombre de "Ley Agustina" y nace tras la reunión que tuvo la legisladora con la mujer agredida. "Previo a la lesión física, la joven tuvo que soportar el ataque sexual de los agresores, quienes la acosaron durante toda la noche. El hecho desnudó una realidad que viven las trabajadoras del sector, quienes se encuentran expuestas a que los clientes, muchas veces alcoholizados, les propinen dichos intimidatorios. Por ello creemos oportuno, frente a la necesidad de brindar mayor protección por acosos sexuales contra el personal gastronómico que cumple funciones en restaurantes, cafés, y bares de la provincia de Mendoza, proponer esta ley que hemos dado en llamar “Ley Agustina” en referencia al nombre de la joven agredida, que contiene medidas concretas de lucha contra el acoso sexual en espacios de acceso público gastronómicos", aclaró la senadora a MDZ.

"Como primera medida, proponemos acciones preventivas. Proponemos como medida de concientización, que se coloque una leyenda en los menús de los locales, advirtiendo acerca del acoso sexual a mozas y mozos. Además creemos oportuno hacer extensiva la obligatoriedad de cursos de diversidad y perspectiva de género a dueños y personal de locales gastronómicos, para que el abordaje sancionatorio y de concientización vaya acompañado con un cambio de visión de quienes deben cuidar a su personal", explica sobre el proyecto.

El documento pide, que en caso de que haya aprobación del mismo, se agraven las penas previstas por el Código Contravencional en el artículo 83 para los hechos cometidos por clientes contra mozas y mozos. Las multas, actualmente, van desde los $10.800 a $27.000 y si se trata este "endurecimiento" podrían pasar a un valor de $27.000 de piso y con un máximo cercano a los $40.000 siendo específicamente de $37.800.

La moza recibió tratamiento médico y tanto su visión como audición quedó afectada por el ataque.

El endurecimiento no solamente abarca lo económico. Sino que el proyecto reza que también los días de trabajo comunitario se eleven a lo ya establecido (en caso de sentenciarse trabajo comunitario). Actualmente se puede dictar de ocho a veinte días como máximo, mientras que el proyecto pide que se realicen de quince a treinta días de ese tipo de labor. El último detalle de la parte "punitiva" del proyecto es que los condenados por acoso y violencia deban realizar un tratamiento psicológico-psiquiátrico.

Sin embargo, no termina ahí. La ley prevé que los comercios dedicados al expendio de comidas y/o bebidas con y sin alcohol deberán exhibir en sus cartas o menúes la siguiente leyenda: "El acoso sexual a empleados y empleadas del local es una contravención, respete al personal y evite ser denunciado". Mientras que los dueños de los establecimientos deberán realizar capacitaciones en género junto al personal.

Según manifestó la autora del proyecto, el mismo tomará estado parlamentario este martes y pasará por LAC (Legislación y Asuntos Constitucionales). Por el paso a paso técnico que debe cumplir la modificación de un Código Contravencional, antes del 1 de mayo no podría tener media sanción (día de la Asamblea Legislativa). Buscarán que el proyecto tenga consenso y está abierto a modificaciones.

Cano, además, contó su experiencia al reunirse con la trabajadora agredida y dijo que la vio abierta a buscarle soluciones al tema pese al límite que atravesó la violenta situación. Y el reclamo fue que desde hace tiempo los trabajadores vienen sufriendo acoso por parte de clientes.

El hecho

El pasado 14 de marzo de este mismo año, en el bar de la avenida Arístides Villanueva llamado "Maldito Perro", un grupo de clientes agredió de forma salvaje a una de las mozas del local. La joven, Agustina, quedó gravemente herida en su oído y en su rostro. Según se indicó en la denuncia, ella sufrió acoso por parte de las personas que luego la agredieron.

Por esto, hace cuatro días, el lunes 27 de marzo, la Justicia de Mendoza condenó a José Luis Pericoli, uno de los agresores, a una pena de 3 años de prisión en suspenso por los delitos de lesiones graves (el corte con el vaso en el rostro de la joven) y tentativa de hurto simple (ya que habría intentado robarse el posnet del negocio). Se encontraba detenido desde el día de la agresión, pero recuperó su libertad por no tener antecedentes. Los agresores.

En medio de la audiencia, el agresor pidió perdón a la víctima y afirmó que iba a responsabilizarse de los costos del tratamiento médico por las lesiones ocasionadas.

Por su parte, Carlos Angulo (40) fue liberado el pasado miércoles luego de que la Justicia comprobara que "no habría intervenido en el ataque". Este hombre seguirá imputado por el delito de lesiones graves dolosas-tiene penas de 1 a 6 años-, aunque todo indica que próximamente quedaría sobreseído en la causa.

La palabra de la víctima

"Tengo mas de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo sin hablar de la cirugía plástica q tienen que hacerme. Todo por un par de tragos, por unos bestias que no saben medirse, ni saben tomar", dijo Agustina el día después de la agresión.

"Me hicieron mierda física y mentalmente y así como me paso a mi les pasa a muchísimas personas que trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porque llegue a los medios es debut y despedida", dijo.

"Tengo impotencia y tristeza porque mi cara, los traumas y las inseguridades que tengo hoy no valen los dos ron con coca que se tomaron! La desfiguración de rostro, mi miedo al salir a la calle, los traumas y la depresión de verme así no me las saca nadie! ¿Que tengo que decir ahora? ¿Gracias a dios estoy viva? ¿Menos mal no fue peor? Agradecer porque solo fui sometida al acoso y a la violencia?", resaltó angustiada.