La reacción de la moza agredida en la Arístides Villanueva tras la liberación de uno de los acusados

Este viernes, y tras un posteo de la misma víctima, se conoció que había sido liberado Carlos Angulo (40), uno de los acusados por la agresión a la moza del bar Maldito Perro de la calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza.

El miércoles la Fiscalía de Homicidios tomó la decisión de dejar en libertad a este sospechoso, en base a las últimas pruebas y a su participación secundaria en el hecho. Continúa imputado por lesiones graves dolosas (delito con pena de 1 a 6 años), aunque todo indica que será sobreseído.

Sobre esto, Agustina Tramontana (21), a quien en la madrugada del 14 de marzo pasado le rompieron un vaso de vidrio en la cara mientras trabajaba, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter: "Pasemos a hablar del momento donde me arruina, tengo mas de 20 puntos, ataques de pánico, no duermo, no salgo a la calle por miedo, no puedo verme en un espejo, tengo el oído izquierdo sordo y ahora mis agresores tienen su libertad y posiblemente no les queden antecedentes".

La publicación

Visiblemente enojada se refirió a la liberación de los dos involucrados, aunque por ahora José Luis Pericoli (35), el agresor de la moza, permanece preso a la espera de su audiencia ante un juez. Además de las lesiones a la víctima, se le imputó un n hurto simple en grado de tentativa, ya que habría intentado robarse el posnet del negocio.