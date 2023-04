Ezpeleta: remodelaron su casa y se volvieron virales por una insólita razón

Se hizo viral en redes sociales la obra que hicieron los dueños de una casa en el Conurbano bonaerense, tras haberse apropiado de la vía pública. Aunque se sabe que las veredas no son propiedad de ningún particular, estos vecinos de Ezpeleta, Quilmes, no parecen estar al tanto.

La remodelación de la pequeña casa quilmeña incluyó una expansión de la propiedad sobre el espacio público que interrumpió totalmente la continuidad de la vereda. La vivienda, está ubicada en la calle Domingo Sobral, entre la Avenida San Martín y la calle González, a dos cuadras de la estación Ezpeleta de Ferrocarril Roca.

a medio metro de empezar a cobrar peaje. — TheWalkingConurban (@walkingconurban) March 31, 2023

La "avivada" de estos vecinos se hizo viral en las redes sociales, después que un usuario mostrara como los peatones veían su marcha interrumpida en esa cuadra. Ante la polémica refacción, los usuarios quedaron asombrados e ironizaron sobre la cuestión.

"Quizás él llegó primero y después hicieron la calle no sé", comentó un usuario, mientras que la popular cuenta The Walking Conurban comentó: "A medio metro de empezar a cobrar peaje". Otro usuario tuiteó, también con ironía que "desde la ventana choca los cinco con los autos que pasan".