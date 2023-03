Reforma jubilatoria: ¿es posible que ocurra en Argentina?

Durante las últimas semanas varias ciudades de Francia han experimentado múltiples manifestaciones por la reforma de las pensiones impulsada por Emmanuel Macron.

El mandatario francés retrasó la jubilación de 62 a 64 años y adelantó a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa. Esta reforma ha logrado que millones de franceses salgan a las calles.

Según Macron, esta medida era necesaria, ya que la caja de las pensiones registra un déficit por el aumento de la esperanza de vida, y porque era necesario "proteger el sistema redistributivo". Este problema lo padecen varias naciones como Japón, debido a la alta esperanza de vida y el bajo índice de natalidad, Australia, Alemania, de hecho, el Foro Económico Mundial aseguró que este problema es una verdadera bomba de tiempo.

A la lista ya nombrada se suma la Argentina, donde si bien se ha hablado sobre la posibilidad de reformar la edad para jubilarse, solo ha quedado en simples palabras, ya que de efectuarla, sería una sentencia política para aquel que se anime a proponerla. Pero, ¿realmente es necesaria?. En una entrevista con MDZ, dos expertos de la Evaluecon dieron luz sobre esta polémica reforma.

El licenciado en economía, José Vargas comentó que esta norma debería realizarse ya que la calidad de los argentinos ha aumentado y comentó que esta modificación "le permitiría al estado ahorrar fondos que hoy están destinados a pagar las jubilaciones y también a recaudar más aportes por parte de los trabajadores".

Vargas explicó que el sistema previsional está quebrado. "Hoy para mantener este sistema se necesita cada vez más aporte de los trabajadores, más emisión monetaria y mayor carga impositiva por la cantidad de jubilados que ingresan y a la vez por las moratorias previsionales de muchas personas que nunca trabajaron, todo eso implica una carga al sistema previsional que no está equilibrado".

Sin embargo, advirtió de un problema: "Sería que muy difícil para los jóvenes poder insertarse en el mercado laboral, teniendo en cuenta que no habría salida de personas, porque se jubilarían muchos años después. Hoy viendo a la distancia lo que está ocurriendo en Francia, sería totalmente impopular si se realiza acá".

Por su parte, la abogada Paula Josefina Vargas comentó que esta medida puede ser útil, pero a la vez se puede convertir en un arma de doble filo. "Si serviría para mejorar levemente la economía, pero desde lo legal es preocupante porque estamos perjudicando a una gran cantidad de trabajadores que lamentablemente están en negro y no van a tener posibilidad de llegar a los 30 años de servicio".

"En Francia puede ser posible porque no hay una gran informalidad laboral como la de acá", agregó. Además, aseguró que varias personas con posibilidades de jubilarse no lo harían ya que el dinero "muchas veces no alcanza para satisfacer las necesidades básicas".

"Antes de avanzar en una reforma jubilatoria, el estado debe hacer una reforma laboral para implementar el empleo en blanco" comentó Josefina Vargas. En consonancia con lo dicho por la abogada, el economista aseguró que el "principal problema del mercado laboral en Argentina es que más de la mitad es informal, el 55%. Por lo caro que es contratar un trabajador, por las altas cargas impositivas, por la industria del juicio, es muy complejo. Antes de reformar la edad para jubilarse, el estado debe equilibrar el mercado laboral, equilibrar la economía en general".