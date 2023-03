El reclamo de una futbolista de 6 años que se hizo viral y llegó al Inadi

En medio de la profesionalización del fútbol femenino, la familia de África, una habilidosa niña que juega en el club Peñarol, se encontró con una situación que los indignó y emprendieron un reclamo ante la Liga Marplatense de Fútbol para que la dejen competir, alegando que dicha entidad no permite los "partidos mixtos".

"Ella está actualmente en el club Peñarol donde entrena con varones, a la par, es la única nena. La verdad es que no hay equipos de liga de su edad y tampoco es nuestra idea como papás que tenga que ir a una liga exclusivamente de fútbol femenino porque hay otras ligas de ciudades cercanas que habilitan el fútbol mixto", contó Anabella, su madre, en diálogo con MDZ.

La futbolista que juega de "4" entrena tres veces por semana, martes, jueves y sábados, con chicos de su edad que son los mismos que el domingo juegan los partidos de liga. Ante esta situación, la nena no deja de preguntar "¿Por qué no puedo jugar con ellos?", en una duda que llegó a la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón y hasta el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), donde se radicó una denuncia y se estableció un seguimiento del caso.

"Puede jugar partidos amistosos, pero no puede jugar los partidos oficiales de la liga", relató la madre de "Afri", como la conocen en el ámbito deportivo, quien aclaró que "fue por su decisión" que hicieran público el caso y aclararon que "es una nena muy chiquita que no termina de entender qué es una liga; solo quiere jugar al fútbol".

La nena es una deportista que "no para de crecer" y ya jugó unos partidos en 'La Bombonerita', destacan sus entrenadores.

"Le tuvimos que explicar que no es que no quieren los profes ni el club que no compita, sino que hay una entidad que no permite el fútbol mixto. Le ofrecieron ir a los partidos y quedarse en el banco, pero ella opta por no ir hasta que no la dejen jugar", contrastó su mamá, quien hizo una serie de posteos en Facebook que viralizaron el caso.

En una de las publicaciones, escribió: "No estamos haciendo esto solo por Afri, sino también por todas las nenas que quieren y aman este deporte y para que de una vez por todas empecemos a trabajar y a luchar en la igualdad y por sobre todas las cosas en la felicidad de nuestros hijos que solo quieren jugar y disfrutar de un deporte tan sano como es el fútbol".

"En un amistoso reciente le pusieron la cinta de capitana en honor a esta lucha que vamos a continuar", concluyó.

Qué dijo la Liga Marplatense

Frente al caso, la Liga Marplatense de Fútbol dijo, a través de un breve comunicado, que "es totalmente falso que África no pueda inscribirse en Instituciones afiliadas hasta que cumpla doce (12) años de edad; la niña puede inscribirse a la fecha, para la práctica del fútbol femenino".

La Liga se encuentra adherida a organismos oficiales que "no reglamentan en ninguna de sus disposiciones la actividad “fútbol mixto”; clasificando a la práctica del fútbol, en cualquiera de sus disciplinas, (campo, futsal, fútbol playa) en sus dos variantes de femenino y masculino".

"La Liga Marplatense de Fútbol, organiza su torneo oficial de fútbol campo en la disciplina fútbol femenino, encontrándose la menor en condiciones de participar en cualquiera de las Instituciones afiliadas que practiquen la actividad", precisaron, a la vez que dieron por hecho que no hubo actos discriminatorios.

Sin embargo, la familia de la futbolista insistirá con sus reclamos ante el Inadi. "No pedimos nada extraordinario, pedimos empatía que se revea una reglamentación de hace mil años. Hoy el fútbol femenino creció y hay muchas nenas que desde muy pequeñas quieren jugar y divertiste antes de fichar en un equipo femenino para poder seguir después en este deporte", publicó Anabella después de leer el comunicado.