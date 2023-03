Viajó a las Islas Malvinas y filmó un polémico cartel contra la Argentina

El usuario de TikTok @maurolesa, un argentino que recientemente visitó las Islas Malvinas, se volvió viral en la plataforma de redes sociales al publicar un video que muestra "un mensaje para la nación Argentina en el centro de Staneley, principal ciudad de las Islas Malvinas".

El cartel en cuestión dice "To The Argentine Nation and its people. You will be Welcome in our country when you drop your sovereignty claim and recognize our rights to self determination" (A la Nación Argentina y a su pueblo. Serán bienvenidos en nuestro país cuando abandonen su reclamo de soberanía y reconozcan nuestro derecho a la autodeterminación), lo que ha generado polémica en Argentina.

En el video, Maurol señaló que este cartel se encuentra por toda la ciudad, pero ese se encuentra en el centro de la urbe.

El video publicado por Mauro ha sido visto por miles de personas y ha recibido más de 33,000 me gusta y miles de comentarios que reaccionaron de forma negativa a este video: "No me gusta generar discordia, pero en momentos así, me gustaría tener a Rusia y a China de aliados en materia militar", "Esta determinación es inválida porque el territorio y la plataforma marítima está en nuestro país", "Me gusta como todos están para Ucrania, pero para Argentina prefieren hacerse los ciegos.

Un usuario apuntó contra el tiktoker, puesto que llama a la ciudad como "Stanley" y no como "Puerto Argentino".