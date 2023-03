Cambios en la RAE: "jáquer", "wiski" y "jól" entre otras recomendaciones

Se hizo la nueva presentación del Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (RAE), donde se presentan soluciones que ofrece la academia para grafías recomendadas si hay que usar extranjerismos. Entre ellos, desde la RAE recomiendan reemplazar hacker por "jáquer", whiskey por "wiski" y hall por "jol".

"Si triunfan, bien, y si no, no pasa nada", declaró Salvador Gutiérrez Ordóñez, lingüista y miembro de la RAE, durante la presentación del nuevo diccionario. "La primera obligación que tiene la Academia es hacer propuestas de equivalencia", remarcó Gutiérrez Ordóñez, que tambié recordó que este diccionario no es normativo sino que busca responder dudas de los hablantes.

Además de los ejemplos citados, el diccionario propone usar la palabra "trascenio" en lugar de "backstage", "acoso escolar" en reemplazo de "bullying" y "vestíbulo, entrada o recibidor" en reemplazo de "hall". Esta nueva edición del diccionario panhispánico explica también que "la adaptación del anglicismo es innecesaria, pero, de hacerse, la grafía 'jol' sería posible y correcta".

"Esas letras eran vistas como extranjeras y se podría decir que estaban condenadas durante una época, pero ahora ha cambiado", destacó el lingüista. "Este diccionario se adelanta a algunas cuestiones y trata de dar respuesta a preguntas que no están en el diccionario. Es verdad que casi nadie escribe así, pero si se pregunta, hay que decir esto y dejar claro que no son faltas ortográficas", agregó Gutiérrez Ordóñez sobre las modificaciones en la palabra "whisky", que hasta ahora usaba la grafía "güisqui", hecho que cambió por la mayor aceptación de letras como la "k" y la "w".

También se trató una nueva alternativa para la palabra "ballet": "Se recoge una propuesta del departamento más avanzada, pero en el pleno se habló de que era todavía bastante arriesgado", reconoció el experto sobre la posibilidad de recomendar el uso de "balé" en lugar del vocablo francés.

Además, remarcó la algunas asimilaciones ya consolidadas en algunas regiones, como "fútbol" en lugar de "football", "brauni" en lugar de "brownie" y "baipás" en reemplazo de "bypass". Así también, mencionó que aún existen extranjerismos como "hardware" o "software", que son "muy difíciles de desenterrar" en español.