Brote de dengue y chikungunya: la medida extrema que adoptó una provincia

Por primera vez en su historia, la provincia de Santa Fe registra circulación viral de chikungunya y dengue al mismo tiempo. Significa que años anteriores se registraron casos, pero que no llegaron a la categoría de brote, situación que encendió luces amarillas entre las autoridades sanitarias.

En ambos se trata del virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos del género Aedes principalmente por Aedes aegypti. Entre los principales síntomas aparecen fiebre y fuerte dolor en las articulaciones.

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de Santa Fe, los casos de dengue ascienden a 3600, marcando un alza del 56% respecto a la semana anterior. Según se detalla, con presencia en buena parte del territorio.

Una contundente decisión

Frente a este escenario, el sistema público de salud distribuye en forma gratuita un repelente de insectos fabricado por el laboratorio de la provincia. La distribución, que se lleva a cabo en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y también en los operativos territoriales, se inició en noviembre pasado y se intensificó a finales de febrero, cuando los casos de dengue comenzaron a crecer.

Se trata del repelente de insectos que elabora el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que depende del Ministerio de Salud del distrito, que se distribuye en un formato spray de uso externo de 150 ml.

“Tenemos una cantidad de casos muy importante, con una amplia distribución geográfica en relación con otros años endémicos y alta dispersión teniendo en cuenta que en casi todas las localidades tenemos reportes”, comenta Carolina Cudós, directora de Epidemiología de Santa Fe, consultada por MDZ.

El panorama se agravó en estos últimos días a partir de la aparición de casos de chikungunya en las dos ciudades más grandes de la provincia. En Rosario, la cifra asciende a 20, que por ahora están concentrados en el barrio Toba, mientras que en la capital provincial son cuatro más otro en estudio, todos en el distrito de Alto Verde. De igual manera, admiten que las cifras van evolucionando permanentemente y se espera que sigan creciendo. El próximo informe se conocerá antes del fin de semana.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, además de Santa Fe, en la actualidad el dengue está presente también en otras doce jurisdicciones: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán .

Respecto a la chikungunya, la circulación del virus está en 4 jurisdicciones más: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba y Formosa.

“Esta situación se vive en muchas provincias del país que conviven con circulación viral de dengue y de chikungunya, se trata de una situación inédita”, agrega la funcionaria provincial y comenta que Santa Fe fue de las primeras en tenerla y reconocerla.

Panorama desalentador

Las estimaciones que hacen desde la cartera sanitaria no son alentadoras y entienden que la trasmisión del virus continuará durante varias semanas más influenciada por la humedad y las precipitaciones típicas de la época. “Atentos al panorama de Argentina y la región pensamos que la circulación continuará siendo alta durante varios meses más”, confirmó Cudós.

Para Cesar Pauloni, subsecretario de Salud de la Municipalidad de Santa Fe, la medida más importante de prevención de dengue y chikungunya “es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contengan agua, tanto en el interior de las viviendas como en sus alrededores”.

En ese sentido, comentó a MDZ que continúan realizando tareas de bloqueo y fumigación en los barrios más afectados de la ciudad. Para Pauloni la clave radica en el cuidado que debe tener cada grupo familiar hacia el interior de su domicilio.

De todas formas y pese al trabajo que se realiza durante el año, las autoridades provinciales y locales, reconocen que no se trata de una tarea sencilla. “Es difícil, no es únicamente un problema de salud sino que incluye a todos y eso cuesta que se pueda comprender. Hasta que la gente no tiene el virus cree que no le va a pasar y cuando llega a la comunidad reclaman la fumigación, aunque represente una mínima parte”, explica Carolina Cudós.

Si bien las autoridades sanitarias de Santa Fe informaron el fallecimiento de hombre de 77 años de la ciudad de Reconquista, explicaron que están esperando los últimos informes para terminar de confirmarlo.

A nivel nacional, la cifra asciende a seis personas que murieron por dengue.

Cuáles son los síntomas del dengue y chikungunya

Muchas veces la diferencia puede resultar casi imperceptible entre los dos, pero los síntomas se manifiestan en tiempos diferentes. Respecto al dengue incluye: dolor de cabeza, muscular, articulaciones, náuseas, cansancio, sangrado de nariz y encías.

Por su parte, el chikungunya se expresa con fiebre, acompañada de dolor en las articulaciones, entre el día 5 y 7 después de la picadura del mosquito. A diferencia del dengue, los periodos de fiebre duran menos y no son tan altos.

La otra diferencia es que el chikungunya no da tanta cefalea, pero si mucho más dolor articular, mientras que el dengue afecta la parte muscular.

Respecto a las erupciones, con la chikungunya se pueden dar en cualquier momento, mientras que con el dengue aparecen cuando comienza a descender la fiebre.

“Ante la presencia de cualquiera de estos síntomas es muy importante realizar una consulta médica, no automedicarse y tratar de evitar picaduras de mosquitos”, completó Carolina Cudos.

Para evitar las picaduras se recomienda utilizar repelente, usar ropa de manga larga y colores claros.