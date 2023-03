Los motivos por los que reescribirán la obra de Agatha Christie

La editorial a cargo de la obra de la legendaria autora Agatha Christie reveló recientemente que se encuentran revisando sus obras literarias para adaptarlas a las "sensibilidades modernas". Este fenómeno que afectó también a otros autores dio lugar a una serie de reediciones de sus populares novelas, incluyendo las aventuras del detective Hércules Poirot y de la anciana y astuta detective Miss Marple.

La tendencia de actualizar obras clásicas para adecuarlas a los valores actuales no es nueva y alcanzó también, por ejemplo, a las ediciones de Roald Dahl y las historias sobre espionaje de Ian Fleming, que fueron revisadas para ser más aceptables a los ojos de los lectores modernos. En este caso, las nuevas ediciones de la literatura de Agatha Christie, que se han ido publicando desde 2020, se han enfocado en eliminar o reescribir cualquier tipo de contenido catalogado como racismo que pueda resultar ofensivo o inapropiado según los estándares actuales.

Para lograr esto, una comisión de "lectores sensibles" ha examinado cuidadosamente cada obra para detectar cualquier insulto o referencia étnica que pueda resultar ofensiva y modificarla o suprimirla en las nuevas ediciones que realiza la editorial HarperCollins, que ha creado nuevas ediciones de la aventuras de sus personajes creados por Christie.

Además, se han eliminado las descripciones físicas de algunos personajes y se han alterado algunos monólogos internos de los famosos personajes creados por la autora británica como Miss Marple y de Hércules Poirot. También se ha eliminado el término "oriental" del vocabulario y se han hecho otros ajustes para asegurarse de que la obra esté alineada con las sensibilidades actuales en torno al lenguaje catalogado como racista.

Esta no es la primera vez que algún aspecto de la obra de Christie es modificada. En 2020, su célebre 'Diez negritos' sufrió la modificación de su título para las ediciones que fueran lanzadas a futuro por "Eran 10". A partir de esa decisión, que fue adoptada previamente en las ediciones inglesa, estadounidense y otras traducciones internacionales, en Francia los ejemplares de la popular novela que salieron a la venta luego del anuncio no lo hicieron con el título original de "Dix petits nègres" (Diez negritos), sino "Ils étaient 10" (Eran 10).

Reescribirán la obra de Agatha Christie para adaptarla a las "sensibilidades modernas". Foto: Twitter @agathachristie

James Prichard, bisnieto de la autora y responsable del legado como director de la compañía Agatha Chirstie Limited, afirmó en su momento que al momento de escribir el libro, el lenguaje era diferente y se utilizaban palabras hoy olvidadas”. "Creo que lo que quería Agatha Christie era sobre todo entretener y no le habría gustado la idea de que alguien se sienta herido (por su manera de escribir). No me gustaría que un título desvíe la atención de su trabajo. Si una sola persona sintiera eso, sería ya una de más”, agregó en aquella ocasión.

Agatha Christie es la novelista que más obras vendió en toda la historia y muchas de sus obras fueron adaptadas al cine, entre ellas algunas que recorren las aventuras del detective Poirot como "Muerte en el Nilo" y "Asesinato en el Expreso de Oriente".