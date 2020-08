Cambiarán el título de una conocida novela de Agatha Christie

El tiempo modifica las creencias sociales y la literatura no es ajena a esas influencias, incluso aquella que ya fue editada y cuenta con gran éxito en todo el mundo. 'Diez negritos', una de las reconocidas novelas de la escritora británica Agatha Christie, cambiará su nombre por "Eran 10" en las ediciones española y francesa porque "no debemos utilizar términos que puedan herir: ese es el comportamiento a adoptar en 2020", argumentó el bisnieto de la autora, James Prichard.

Esta decisión, que ya estaba vigente en las ediciones inglesa, estadounidense y otras traducciones internacionales, ya se llevó a cabo en Francia, donde los nuevos ejemplares de la popular novela que saldrán a la venta a partir de esta semana ya no saldrán con el título original de "Dix petits nègres" (Diez negritos), sino "Ils étaient 10" (Eran 10), informó el diario español El País.

“No es solo un cambio de título, se trata de toda una traducción revisada en el interior. Hemos tenido que adaptar el contenido del libro al cambio de título: la isla del Negro se convierte, como en la edición estadounidense, la isla del Soldado”, explicó Beatrice Duval, directora general de Livre du Poche que, al igual que la editorial Le Masque, publica las obras de Christie en Francia.

Por otra parte, la editorial Espasa que publica las obras de Christie en España adelantó que replicará la decisión en sus próximos ejemplares, aunque todavía no definió la fecha del cambio.

Prichard, responsable del legado de su abuela, afirmó: “Cuando el libro fue escrito (en 1938, en Francia se publicó por primera vez en 1940), el lenguaje era diferente y se utilizaban palabras hoy olvidadas”.

“Creo que lo que quería Agatha Christie era sobre todo entretener y no le habría gustado la idea de que alguien se sienta herido (por su manera de escribir). No me gustaría que un título desvíe la atención de su trabajo. Si una sola persona sintiera eso, sería ya una de más”, continuó y finalizó: “No debemos utilizar términos que puedan herir: ese es el comportamiento a adoptar en 2020”.