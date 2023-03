Día Mundial del Agua: protestaron con globos negros en la gobernación bonaerense por la falta de agua

En la Ciudad de La Plata, al igual que en gran parte de la provincia de Buenos Aires, es una constante la escasez de agua, un problema agravado en el último tiempo por la falta de inversiones en ABSA y un Estado que no hace nada para solucionar el problema.

Son miles los platenses de todos los barrios y condiciones sociales, a los que se suman vecinos de Berisso y Ensenada, que al abrir las canillas no tienen una sola gota de agua, o que por baja presión tienen solo un hilito -especialmente de madrugada- que aprovechan para llenar baldes y recipientes que les permitan pasar el día. En algunos barrios no pueden usar el agua porque está contaminada: solo sirve para la descarga del baño y el riego

Cansados de esta situación, las diferentes asambleas barriales de La Plata, Berisso y Ensenada volvieron a marchar en el Día Mundial del Agua con la consigna “Sin agua no se puede vivir”. Para exigirles, por segunda vez en menos de un mes a las autoridades provinciales, el acceso a este vital servicio. La gran mayoría de los vecinos llevaban ropas y globos negros en señal de duelo.

Eduardo Hache, integrante de la asamblea de Tolosa, dijo a MDZ: “Estamos acá porque de nuestras canillas si sale agua es marrón. Hoy es el Día Mundial del Agua y para nosotros se murió, por eso venimos de luto, por eso la gente está vestida de negro”.

“Estamos nuevamente en la Gobernación porque habíamos cerrado algo provechoso para los vecinos y entre gallos y medianoche terminaron cerrando con concejales del FdT algo que no favorece a los vecinos. Necesitamos que ABSA y el Gobierno de la provincia cumplan con lo que corresponde, que es que todos los vecinos tengan agua”, sostuvo el asambleísta de Tolosa.

Lo cierto es que miles de vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada pasaron un verano agobiante sin el vital suministro; viéndose obligados a gastar grandes sumas de dinero en la compra de agua envasada porque ABSA no cumple con el fallo judicial que lo obliga a entregar agua y poner cisternas en los barrios donde no hay o no se puede consumir el agua porque está contaminada. Eso si, todos los meses envía la factura por un servicio que no presta.

Como respuesta al reclamo, el Gobierno de Kicillof eximió del pago del servicio a quienes sufrieron la falta de agua. La Autoridad del Agua informó que quienes se vieron perjudicados durante los meses de enero, febrero y marzo por la interrupción del servicio que presta ABSA deberán presentarse en un plazo de cinco días hábiles (comenzó el lunes) a las oficinas con los reclamos presentados a la prestadora del servicio. Aclarando que sólo podrán acceder a la eximición del pago los casos que hayan sido verificados.

El intendente platense Julio Garro afirmó que “la falta de planificación y los años de improvisación llevaron a que en la ciudad no haya cloacas ni agua, lo que afecta a los vecinos en los barrios que esperan una solución urgente”. Además, pidió que se exima del pago a quienes padecen la falta de agua en la región.

El municipio platense lleva entregados más de 500 mil litros de agua potable a los vecinos y se creó el Observatorio del Agua, que tiene como objetivo promover el diálogo y establecer consensos sobre políticas públicas para mejorar la conservación y distribución del agua en la Capital de los bonaerenses.

Por otra parte, los representantes platenses del ala dura del PRO en el Senado bonaerense y en el Concejo Deliberante presentaron un proyecto de Ley para municipalizar el servicio de agua potable en la región capital.

En diálogo con MDZ, el senador provincial y precandidato a intendente Juan Pablo Allan, autor del proyecto, afirmó: “Hace años que venimos arrastrando esta situación, más de la mitad de la ciudad tiene algún tipo de problemas con el servicio de agua y para buscar soluciones debemos tener en claro que la provincia con ABSA no resolvió el problema. ¿Y ahora qué nos hace pensar que lo va a resolver?”.

“No es momento de tirar la pelota afuera y sentarnos a esperar que la provincia resuelva la situación. Tenemos que accionar, hacernos cargo del servicio y ordenarlo; para eso la responsabilidad política, administrativa y de gestión del agua tiene que estar en manos del Municipio, por la proximidad con los vecinos debe ponerse al frente de este tema”, sostuvo el legislador que responde a Patricia Bullrich

Asimismo, Allan explico cómo sería la municipalización del servicio. “Primero debe ser un ente autárquico, libre de política e integrado por profesionales que ingresen por concurso. Para que esto ocurra la provincia tiene que otorgar la concesión del servicio con la potestad tarifaria, transfiriendo los recursos al municipio de los pozos de agua, que representan el 60% del servicio en La Plata. Esto se traduce en un servicio mejor, cercano y eficiente para los vecinos”.

Por su parte Daniel Lipovetzky, diputado bonaerense de JxC, dijo a MDZ que es un problema que sufren los platenses desde hace más de un año. “Planteamos la vía del amparo para exigirle a ABSA que haga las obras. El primer amparo fue en enero del 2022 con vecinos de Tolosa, ya llevamos presentados más de 15 en su mayoría con sentencia favorable”.

“La iniciativa, no reglamentada todavía por Kicillof, de eximir el pago por tres meses, es tardía. Los vecinos lo que quieren es tener agua. Además, los obligan a hacer un vericueto burocrático complicado para poder acceder al beneficio. En los amparos pedimos a la Justicia, además de las obras, que hasta no terminarlas eximan a los vecinos del pago de un servicio que no reciben”, remarcó el legislador y precandidato a intendente.

Vale recordar que la ONU considera que el acceso al agua es un derecho humano fundamental para la preservación de la vida. Desde el 22 de marzo de 1992 se celebra el Día Mundial del Agua, un día en el que se insta a los gobiernos a crear conciencia sobre el cuidado del recurso hídrico en todo el planeta.