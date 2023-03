¿Y a mí cuándo me toca? ¿Cómo creés que es ser feliz? Falta un signo de puntuación, el signo de inclusión

A lo mejor antes no nos preguntábamos qué es la felicidad. Intentábamos ser felices como creíamos ser felices. Hoy interrogamos a lo que creemos como si no fuese creíble. Y proponemos otras creencias. Intentamos que nos haga feliz otra expectativa.

¿Decepcionados de qué?

¡Yo no fui!

¿Nos incluímos a sí mismos?

Si me incluyo a mí… Pareciera que incluimos al otro antes que a nosotros. El otro incluído como nuestro representante. Porque nos representa más…

Lo que Cristo propone nos incluyó siempre. Pero si nos incluímos prójimo.

Falta un signo de puntuación…

El signo de inclusión.

¿Vos te incluís?

O esperás al otro…

“Lo de ser felices es quizás el deseo humano más universal. Todos quieren ser felices. El poeta alemán Schiller ha cantado este anhelo universal de la alegría en una oda o poesía, que, después, Beethoven ha inmortalizado, creando el famoso himno a la alegría con el que concluye la Novena Sinfonía. Quizás muchos conocen esta música, pero no han podido conocer las palabras más que en el alemán original. Traduzco alguna frase: “También el gusano tiene su placer, / y los querubines tienen Dios””.

(Raniero Cantalamessa)

Las Bienaventuranzas son espejos en los que a lo mejor aún no nos vimos…

¡Invito a Ver!

Yo reconozco un signo de inclusión: la cruz. Porque es la dignidad del dolor. Proponer el sentido de lo no deseado. Aprender a convivir… con uno mismo.

* Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.