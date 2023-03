La felicidad, ¿una utopía?

¿Qué quiere decir una utopía?

Plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parecen de muy difícil realización.

¿Y felicidad?

La felicidad señala la perfecta satisfacción, la plenitud del hombre que ha alcanzado el completo desarrollo de su ser verdadero, en plena conformidad consigo mismo y con el orden del cosmos. Es el estado de ánimo positivo y de euforia que siente una persona cuando atraviesa un momento de satisfacción o de bienestar causado por alguna razón. Me pareció sumamente interesante comenzar con la definición de utopía y de felicidad.

Muchísimas veces he escuchado: “La felicidad es una utopía”. Que triste que pensemos algo tan lindo como algo imposible de alcanzar. Es triste porque la felicidad es mucho más que eso, es algo que vamos construyendo, es parte de la aceptación y el agradecimiento. En lo personal he tenido infinidad de momentos tristes, dolorosos, casi en los cuales pensé que jamás me levantaría.

La mirada de Cristo y su bondad me han levantado y me han hecho ver que la verdadera felicidad la construimos día a día y depende de nosotros mismos. No es más feliz el que más posee, sino aquel que más sabe agradecer lo poco que tiene, aquel que logra ver el valor de las pequeñas cosas. De eso se trata, qué mujer tan sabia, tan llena de Dios. A veces nos detenemos tanto en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y los sufrimientos, que nos olvidamos de lo lindo que podemos tener y agradecer.

Nadie dice que no sea difícil, sobre todo en los tiempos que corren, pero es tanto más gratificante que vale la pena intentarlo.

Hoy, en el día de la felicidad, los invito a pensar que algo que nos haga bien, en algo o alguien por lo que dar gracias y quedarnos con eso. Luchemos día a día para encontrar la felicidad, no como algo inalcanzable, sino como un estado de agradecimiento y confianza.

* Lucrecia Sáenz de Santa María, psicopedagoga – especialista en crianza

