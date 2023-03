Una conquista de Tinder le pidió que le mande un Uber y se desató la polémica

La polémica empezó cuando un usuario de Twitter publicó una conversación que tuvo con una conquista de Tinder. En la misma, la chica le pedía que le mande un Uber para ir a la cita programada, pero él se negó y ella lo trató de "rata". Al instante, las respuestas de los distintos usuarios condenaron la actitud de "Sofía".

En el tiempo de las aplicaciones de citas, las historias que nacen de ellas no paran de viralizarse. Primero, ellos buscaban una fecha común para juntarse, hasta que "Sofía Tinder" aceptó y le dijo "¿Te paso mi ubicación así me mandas el Uber?". De allí, la indignación del joven que la invitaba a salir y la polémica en redes sociales.

Captura de pantalla de Twitter

"¿Uber? No, disculpá. Yo no le pago el Uber a nadie", le respondió él y continuó diciéndole: "Menos si no somos nada y no te conozco. Ni yo uso Uber", le explicó. Ella le respondió con un emoji de una rata y lo bloqueó.

Igualmente, el joven no perdió oportunidad para dejar los puntos en claro: "Rata serás vos que no te querés pagar un Uber. ¿O te hacés tanto la rica que no podés agarrar un bondi? ¿Quién te crees que sos?". La polémica se instaló pero la mayoría de los mensajes fueron en apoyo al que se negó a pagar un Uber.

"El pibe se puso re agresivo de la nada, pero para mi tiene razón. Si es la primera o de las primeras veces que te ves con alguien, no tenés porqué pagarle cosas y menos que la otra lo exija" comentó una usuaria y agregó: "Ahí parece que ni preguntó si se lo podía pagar". Otra usuaria fue mas crítica de ambos y publicó: "Vengo solo a leer los comentarios de pibes con miedo de que les quiten el dinero que no tienen y aquellos que buscan la justificación de su ratonería en el feminismo".