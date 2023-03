Los mejores memes que dejó la ceremonia de los Premios Oscar 2023

Los memes ya forman parte de nuestra vida. Como era de esperar, también estuvieron presente durante la edición 95 de los premios de la Academia. Diferentes sucesos que tuvieron lugar en los Oscar 2023, se convirtieron en temas muy comentados en las redes sociales y generaron momentos de puro humor. ¡Te compartimos los mejores memes a continuación!

Los memes que surgieron gracias a los Oscar 2023

La cara de Andrew Garfield

Andrew Garfield, sin quererlo, se convirtió en un meme en las redes sociales. Durante la velada de los premios Oscar 2023, Jimmy Kimmel realizó varios discursos con la intención de robarse las risas de las celebridades que se encontraban en el lugar. Sin embargo, del actor de Spider-Man consiguió mucho más que eso: una reacción divertida que no pasó desapercibida y se volvió viral.

La reacción de Angela Bassett

Cuando llegó el momento de anunciar a la ganadora en la categoría Mejor Actriz de Reparto, existían muchas posibilidades de que el premio cayera en manos de Angela Bassett o Jamie Lee Curtis. Finalmente, fue la actriz de Everything Everywhere All at Once la que terminó consagrándose en dicha terna.

Lo que llamó la atención de ese momento, no fue solo la emoción de Curtis sino también la cara de pocos amigos que tenía la intérprete Black Panther. Como era de esperar, esta reacción no tardó en hacerse viral en Twitter y en generar un sinfín de memes divertidos.

Pedro Pascal, el hombre definitivo

Sin lugar a dudas, Pedro Pascal es el hombre del momento. Aunque ya había conquistado a todos con The Mandalorian, ahora se convirtió en el favorito de todos con su trabajo en The Last of Us. Y como era de esperar, estuvo como invitado en los premios Oscar 2023 donde se robó todas las miradas y también generó varios memes.

Pedro Pascal presentando con Elizabeth Olsen…



Mi mente, mi voz y mi cuerpo : #Oscars pic.twitter.com/LIS8V9VHZ1 — Mauricio del villar (@delvillarmauro) March 13, 2023

Perdió Argentina, 1985 y todo fue dolor

Si hubo un suceso de los Oscar 2023 que generó miles de memes en las redes sociales, definitivamente fue el momento en que Argentina,1985 perdió como Mejor Película Extranjera. El enfado y decepción de los argentinos de Twitter, se pudo ver en cada comentario realizado y en cada meme publicado.